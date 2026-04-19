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समाजमा द्वेष फैलाउने गतिविधिमा नलाग्न सशस्त्र प्रहरीको अनुरोध

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १३:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सशस्त्र प्रहरी बलले सामाजिक द्वेष फैलाउने र धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्ने खालका गैह्रकानुनी गतिविधिमा संलग्न नहुन सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
  • सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीले एक सूचना जारी गर्दै उत्तेजक र हिंसात्मक क्रियाकलाप नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
  • शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सशस्त्र प्रहरीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रवक्ता कार्कीले उल्लेख गरेका छन् ।

१५ साउन, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले सामाजिक द्वेष फैलाउने गतिविधिमा नलाग्न अनुरोध गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तथा डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीले एक सूचना जारी गर्दै सामाजिक द्वेष फैलाउने, धामिर्क सहिष्णुता बिथोल्ने किसिमका हिंसात्मक, गैह्रकानुनी र उत्तेजक गतिविधिमा संलग्न नहुन अनुरोध गरेका छन् ।

शान्ति सुव्यवस्था र सद्भाव कायम राख्न समन्यात्मक ढंगबाट सशस्त्र प्रहरीले काम गरिरहेको पनि बताइएको छ ।

हेर्नुहोस् सूचना :

सशस्त्र प्रहरी सामाजिक सद्भाव
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