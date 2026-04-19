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बागमती प्रदेश सडक दुर्घटना : चितवनमा सबैभन्दा धेरै, रामेछापमा कम   

नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रामनगरका अनुसार गत आवमा प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये चितवनमा सबैभन्दा धेरै दुर्घटना भएका छन् । चितवनमा ५४५ दुर्घटना भएको कार्यालयले जनाएको छ ।    

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १२:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती प्रदेशका १० जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ९२४ सडक दुर्घटना हुँदा ३४० जनाको मृत्यु भएको छ ।
  • सबैभन्दा धेरै दुर्घटना चितवनमा ५४५ वटा र सबैभन्दा कम दुर्घटना रामेछापमा ४७ वटा भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
  • मुख्य राजमार्गमा एक हजार ११४ दुर्घटना भएका छन् भने अधिकांश दुर्घटना दिउँसो १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेको समयमा हुने गरेका छन् ।

१५ साउन, चितवन । बागमती प्रदेशका १० जिल्लामा एक हजार ९२४ सडक दुर्घटना भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका प्रदेशका ती जिल्लामा सो सङ्ख्यामा दुर्घटना भएका हुन् ।

नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रामनगरका अनुसार गत आवमा प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये चितवनमा सबैभन्दा धेरै दुर्घटना भएका छन् । चितवनमा ५४५ दुर्घटना भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेका अनुसार सबैभन्दा कम दुर्घटना हुने जिल्लाका रूपमा रामेछाप रहेको छ । सो जिल्लामा एक वर्षमा ४७ दुर्घटना भएका छन् । प्रदेशभित्र दुर्घटनाका हिसाबले मकवानपुर दोस्रो, धादिङ तेस्रो, सिन्धुली चौथो स्थानमा छन् ।

यस्तै, काभ्रे, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप क्रमशः छन् । एक वर्षमा भएका दुर्घटनामध्ये मुख्य राजमार्गमा धेरै दुर्घटना भएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मुख्य राजमार्गमा एक हजार ११४, ग्रामीण सडकमा ५३९ र शहरी क्षेत्रमा २७१ दुर्घटना भएका छन् । प्रदेशभित्र सवारी दुर्घटना दिनको १२ बजे देखि साँझको ६ बजेसम्म बढी दुर्घटना भएका छन् ।

प्रमुख पाण्डेका अनुसार सो समयमा ७४० दुर्घटना भएका छन् । साँझ ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म ५७२ वटा, बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म ४९४ र राति १२ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म ११८ सवारी दुर्घटना भएका छन् ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका १० जिल्लामा भएका दुर्घटनामा परी एक वर्षमा ३४० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने तीन हजार ७६३ जना घाइते भएका छन् ।

अघिल्लो आव २०८१/८२ मा प्रदेशभित्र दुई हजार ४१२ दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा परी ३०४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने चार हजार ७४७ जना घाइते भएका थिए ।

नेपाल प्रहरी सडक दुर्घटना
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