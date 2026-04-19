+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धम्क्याएरै बूढानीलकण्ठको घरजग्गा हत्याएका अभिषेक गिरीविरुद्ध २१ करोडको ठगी मुद्दा

उनीविरुद्ध २१ करोड ३२ लाख ७६ हजार ५ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १३:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध अभिषेक गिरीविरुद्ध २१ करोड ३२ लाख ७६ हजार ५ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित ठगी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको छ ।
  • प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले व्यवसायी सुभाष श्रेष्ठको घरजग्गा, गाडी र चेक कब्जा गरी ठगी गरेको आरोपमा गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
  • अपहरण मुद्दामा नौ वर्ष कैद भुक्तान गरी २०७९ चैतमा छुटेका गिरीले पुनः धम्क्याउँदै आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

१५ साउन, काठमाडौं । विवादित पुष्ठभूमि भएका नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध अभिषेक गिरीविरुद्ध २१ करोड बढीको ठगी मुद्दा दायर भएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगीको मुद्दा दायर गरेको हो । उनीविरुद्ध २१ करोड ३२ लाख ७६ हजार ५ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।

व्यवसायी सुभाष श्रेष्ठले दिएको जाहेरीका आधारमा गिरीलाई पक्राउ गरेर सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । कुनै समय गुन्डा नाइकेका रूपमा चर्चा पाएका अभिषेक गिरी अहिले फेरि पुरानै धन्दामा लागेर धम्क्याउँदै ठगी गरेको आरोप छ ।

उनले व्यवसायी श्रेष्ठको बूढानीकलण्ठको घरजग्गाका साथै गाडीहरू समेत कब्जा गरेको आरोप छ । व्यवसायी श्रेष्ठको गाडी कब्जा गरेर कवाडीमा बेच्ने काम पनि गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

ना १ क १७३७ नम्बरको स्काभेटर उनले ३० लाखमा कवाडीमा बेचेको पाइएको छ । त्यस्तै व्यवसायीको श्रेष्ठको लु १ क १५०६ नम्बरको टिपर ४० लाखमा बेचेको पनि भिडियो प्रमाण फेला परेको सीआईबीले बताएको छ ।

श्रेष्ठ कन्ट्रक्सन प्रालिको नबिल बैंकको खाली चेक जबरजस्ती लिई ५ करोड ४५ लाख ६० हजार ५०५ रुपैयाँ बराबरको उल्लेख गरी बाउन्स गरी ठगी गर्न खोजेको आरोप छ । हेटौंडाको जग्गा बैना बापत १ करोड ३० लाख लिई कब्जा गरेको आरोप छ ।

१३ करोड ८७ लाख १५ हजार ५ सय रुपैयाँ गिरीले विश्वासघात गरेको कारण नबिल बैंकले फोर्स लोन बुक गरी भुक्तान गरेको थियो ।

त्यस्तै बूढानीलकण्ठको ३ करोड ८७ लाख पर्ने घरजग्गा विश्वासघात गरी कब्जा गरेको पनि आरोप छ । व्यवसायी श्रेष्ठको पानी ट्यांकर, ट्रिपर र ग्रेडर पनि गिरीले कब्जा गरेको आरोप छ ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा ९ वर्ष कैद बसेर ५ चैत २०७९ मा गिरी छुटेका थिए । कारागारबाट निस्केका गिरीको दादागिरी कारागार भित्रदेखि बाहिरसम्मै फैलियो ।

गिरीले धम्क्याएरै काठमाडौंमा घर कब्जा गरेको सीआईबीले बताएको छ । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक तथा निर्माण व्यवसायी सुभाष श्रेष्ठलाई गिरीले विभिन्न व्यक्तिसँग चिनजान तथा पहुँचका आधारमा ठेक्का पारिदिने भन्दै ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोप छ ।

गिरी गत २१ फागुनको निर्वाचनमा उनी कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको चुनावी कमान्डरको रूपमा मोरङ–४ मा खटिएका थिए । राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै आएका गिरी कांग्रेसको विराटनगर महानगर समिति सभापतिको दाबेदार पनि थिए ।

अभिषेक गिरी ठगी मुद्दा सीआईबी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अभिषेक गिरीको दादागिरी : कारागार भित्र–बाहिरै त्रास, धम्क्याएरै काठमाडौंको घर कब्जा

अभिषेक गिरीको दादागिरी : कारागार भित्र–बाहिरै त्रास, धम्क्याएरै काठमाडौंको घर कब्जा
अभिषेक गिरीलाई अदालतले छाडेलगत्तै सीआईबीले किन समात्यो ?

अभिषेक गिरीलाई अदालतले छाडेलगत्तै सीआईबीले किन समात्यो ?
अभिषेक गिरीलाई छाड्न मोरङ अदालतको आदेश, काठमाडौंमा अर्को पक्राउ पुर्जी

अभिषेक गिरीलाई छाड्न मोरङ अदालतको आदेश, काठमाडौंमा अर्को पक्राउ पुर्जी
कारागारमा थियो अभिषेक गिरीको ‘रजगज’

कारागारमा थियो अभिषेक गिरीको ‘रजगज’
कैदीबन्दीलाई बाँडेको साढे १३ लाख ‘गायब’ भएपछि पक्राउ परे अभिषेक गिरी

कैदीबन्दीलाई बाँडेको साढे १३ लाख ‘गायब’ भएपछि पक्राउ परे अभिषेक गिरी
अभिषेक गिरी पक्राउ पर्दा कारागारभित्रै प्रदर्शन

अभिषेक गिरी पक्राउ पर्दा कारागारभित्रै प्रदर्शन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित