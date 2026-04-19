एमाले महासचिवको दाबी- रास्वपाको पतन उदय जत्तिकै छिटो हुन्छ

१५ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रास्वपाको पतन उदय जत्तिकै छिटो हुने बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले रास्वपा लामो समयको चुनौती नभएको बताएका हुन् । ‘यो शक्तिको जति छिटो उदय भएको छ, यसको पतन संभावना त्यति नै ज्यादा हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । जति छिटो उदय, त्यति छिटो पतन,’ उनले भने ।
तर, एमालेले आफूबाट टाढिएका वर्ग र समुदायलाई जोड्ने काम छिटो गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले छिटो तयार गर्नुपर्छ । पार्टीबाट टाढिएका वर्ग र समुदायलाई पार्टीसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4