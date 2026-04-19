+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

परिस्थिति थप बिग्रिन नदिन सरकार बहुपक्षीय रणनीतिमा काम गर्दैछ : प्रधानमन्त्री  

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले तराई-मधेशमा देखिएको समस्या थप बिग्रिन नदिने बहुपक्षीय रणनीति अपनाएको बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १६:१८

१५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले तराई-मधेशमा देखिएको समस्या थप बिग्रिन नदिने बहुपक्षीय रणनीति अपनाएको बताएका छन् । शुक्रबार मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसदसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले परिस्थिति थप नबिग्रिने भन्दै सांसदहरूलाई आश्वास्त पारेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेलले राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण अंगहरू उच्च सतर्कताका साथ परिचालित भइसकेकाले नागरिकलाई विचलित नहुन र संयमता अपनाउन  पनि आग्रह गरे ।

सरकारको प्राथमिक ध्यान प्रभावित नागरिकसम्म पुग्नु, नागरिकहरूलाई  सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुमा रहेको प्रधानमन्त्री बालेनले बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै उनले सबै सांसदहरूलाई आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा आत्मविश्वासका साथ पुगेर नागरिक र राज्यबीच सद्भावको बलियो पुल बन्न पनि आग्रह गरे ।

अप्ठेरो र आपत्कालीन परिस्थितिमा जनताको घरदैलोमा पुगेर जनताको दु:ख–सुखमा उभिनु नै सांसदहरूको वास्तविक दायित्व भएको पनि प्रधानमन्त्री बालेनले स्मरण गराएका छन् ।

बहुपक्षीय रणनीति बालेन्द्र शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मोरङमा १ हजार ३३ किलो गाँजा बरामद

मोरङमा १ हजार ३३ किलो गाँजा बरामद
शरीर आफैं किन चल्छ, अनि शरीरको त्यो नियन्त्रण कसले खोस्छ ?

शरीर आफैं किन चल्छ, अनि शरीरको त्यो नियन्त्रण कसले खोस्छ ?
राष्ट्रपति पौडेलले गरे प्रथम राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिसँग छलफल

राष्ट्रपति पौडेलले गरे प्रथम राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिसँग छलफल
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा बालेनको हातमा देखिएको कालो ब्यान्ड के हो ?

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा बालेनको हातमा देखिएको कालो ब्यान्ड के हो ?
धनुषामा सद्भाव र्‍याली निकाल्ने सर्वपक्षीय निर्णय

धनुषामा सद्भाव र्‍याली निकाल्ने सर्वपक्षीय निर्णय
लघुवित्त पीडित र सरकारबीच वार्ता सुरु

लघुवित्त पीडित र सरकारबीच वार्ता सुरु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित