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विराटनगरमा सद्‌भाव र्‍याली (तस्वीरहरू)

कोशी र मधेश प्रदेशका तराई जिल्लामा फैलिएको अशान्ति बढ्न नदिन कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा सामाजिक सद्भाव र्‍याली निकालिएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १५:५६

१५ साउन, काठमाडौं । कोशी र मधेश प्रदेशका तराई जिल्लामा फैलिएको अशान्ति बढ्न नदिन कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा सामाजिक सद्भाव र्‍याली निकालिएको छ ।

शुक्रबार विराटनगरस्थित नागरिक समाज, हिन्दु तथा मुस्लिम धार्मिक अगुवा, स्थानीय पेसा–व्यवसायी, मजदुरहरूको सहभागितामा र्‍याली निकालिएको हो ।

र्‍यालीमा धार्मिक सहिष्णुता, देशभक्ति, भ्रातृभाव झल्काउने किसिमको नारा पनि लगाइएका थिए ।

 

 

 

तस्वीरहरू : हरि अधिकारी/अनलाइनखबर

विराटनगर सद्‍भाव र्‍याली
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