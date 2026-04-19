+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पुरबहादुर गुरुङ : हिमालमै हुर्किए, हिमालमै अस्ताए

हिमालमै हुर्किएका उनी ३७ वर्षको उमेरमै हिमालमै अस्ताए । ‘ब्रोड पिक’ हिमाल आरोहणका लागि उनी तीन हप्ता अघि नेपालबाट पाकिस्तान गएका थिए । अब कहिलै नफर्किने गरी उतै अस्ताएका छन् ।

0Comments
Shares
विकास मरहट्टा विकास मरहट्टा
२०८३ साउन १५ गते १७:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाकिस्तानस्थित ८०४७ मिटर उचाइको ब्रोड पिक हिमाल आरोहणका क्रममा नेपाली पर्वतारोही पुरबहादुर गुरुङको निधन भएको छ ।
  • अल्पाइन क्लब अफ पाकिस्तान र नेपाल नेशनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनले हिमपहिरोमा परी उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् ।
  • १० पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका ३७ वर्षीय गुरुङले आठ हजार मिटर अग्ला १२ वटा हिमालको सफल आरोहण गरिसकेका थिए ।

१५ साउन, गोरखा । पाकिस्तानस्थित ८०४७ मिटर उचाईको ‘ब्रोड पिक’ आरोहणको क्रममा चर्चित पर्वतारोही पुरबहादुर गुरुङ (युक्त) को मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।

अल्पाइन क्लब अफ पाकिस्तानले यसको पुष्टि गरेको हो । क्लबका अनुसार चार जना जनाको शव भेटिएको थियो ।

त्यसमध्ये ओमानी आरोही नधिरा अल हारथी र नेपाली आरोही पुरबहादुर गुरुङको पहिचान भएको क्लबले जनाएको छ ।

अल्पाइन क्लव पाकिस्तानी पर्वतारोहणको आधिकारिक निकाय निकाय समेत हो । यता, नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनले समेत युक्तको सो हिमपहिरोमा परी ज्यान गएको पुष्टि गरेको छ ।

एसोसिएसनले सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली पोष्ट राख्दै उनको निधनको पुष्टि गरेको हो । एसोसिएसनले उनको निधनमा दु:ख व्यक्त गरेको छ ।

को हुन युक्त ?

उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकमा जन्मेका उनको बाल्यकाल हिमालकै काखमा बित्यो । सन् १९८९ सालमा जन्मेका उनको ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने सपना थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सपना अधुरै राखेर बाल्यकालमै उनी मनाङको होटलमा काम गर्न पुगे । टेकिङ गाइडहरूसँग उनको सम्पर्क बढ्यो । गाइड बन्ने रहर बोकेर काठमाडौं झरे ।

‘सन् २००९ मा पोर्टरको रूपमा काम सुरु गर्नुभएको थियो,’ उनका सहकर्मी तुलसिङ गुरुङले भने, ‘बिस्तारै क्याम्पिङ ग्रुपका लागि किचन हेल्परको रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो ।’

क्रमश: सहयोगी गाइड, ट्रेक गाइड हुँदै प्लानिङ गाइडको रुपमा काम गर्न थालेको तुलसिङले बताए । उनका अनुसार गत डिसेम्बरमा मात्र युक्तले इन्टरनेशनल माउन्टेन गाइड पास गरेका छन् ।

‘नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक संघमार्फत इन्टरनेशनल माउन्टेन गाइड पास गर्नुभएको थियो, तर आज यस्तो दु:खद खबर सुन्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

लाप्राकमै जन्मिएका तुलसिङ उक्त संघका अध्यक्ष समेत हुन् ।

गुरुङ समुदायबाट सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहण गर्ने युक्त नै थिए । हालसम्म उनले दश पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका छन् ।

पहिलोपटक उनले सन् २०११ मा सगरमाथा चढेका थिए । त्यस्तै उनले ८ हजार मिटर उचाइको १२ वटा हिमालको सफल आरोहण गरिसकेका छन् ।

‘संसारभर ८ हजार मिटर उचाइको कुल १४ वटा हिमाल छन्, तीमध्ये आठ वटा नेपालमै पर्छ,’ तुलसिङले भने, ‘दुई वटा बाहेक बाँकी सबै उहाले चढिसक्नुभयो ।’

पाकिस्तानको माउन्ट केटू हिमाल २४ घण्टाभित्र आरोहण गरेर उनले कीर्तिमान समेत कायम गरेका थिए । हिमालमा फसेका पर्यटकको उद्धारमा समेत उनी खटिन्थे ।

हिमालमै हुर्किएका उनी ३७ वर्षको उमेरमै हिमालमै अस्ताए । ‘ब्रोड पिक’ हिमाल आरोहणका लागि उनी तीन हप्ता अघि नेपालबाट पाकिस्तान गएका थिए । अब कहिलै नफर्किने गरी उतै अस्ताएका छन् ।

गुरुङको सम्झनामा नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनले दिएको श्रद्धाञ्जली । 

पर्वतारोही पुरबहादुर गुरुङ ब्रोड पिक
लेखक
विकास मरहट्टा

मरहट्टा अनलाइनखबरका गोरखा संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लघुवित्त पीडित र सरकारबीच वार्ता सुरु

लघुवित्त पीडित र सरकारबीच वार्ता सुरु
सुनसरी घटना : न्यूरो अस्पतालबाट निकालियो ओमप्रकाश र जयप्रकाशको शव

सुनसरी घटना : न्यूरो अस्पतालबाट निकालियो ओमप्रकाश र जयप्रकाशको शव
पञ्चकन्या सीपीभीसी पाइप र एसएस ट्यांकीले पाए भारतमा ‘ग्रिन प्रो’ मानक

पञ्चकन्या सीपीभीसी पाइप र एसएस ट्यांकीले पाए भारतमा ‘ग्रिन प्रो’ मानक
लिग २ को शृङ्खला खेलेर नेपाली क्रिकेट टिम स्वदेश फर्कियो

लिग २ को शृङ्खला खेलेर नेपाली क्रिकेट टिम स्वदेश फर्कियो
पर्वतारोहण संघले भेट्यो पाकिस्तानी राजदूत, उद्धार तीव्र बनाउन आग्रह

पर्वतारोहण संघले भेट्यो पाकिस्तानी राजदूत, उद्धार तीव्र बनाउन आग्रह
वीरगञ्जमा पुनः निषेधाज्ञा

वीरगञ्जमा पुनः निषेधाज्ञा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित