कञ्चनपुरमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद तोकिएका युवक १७ वर्षपछि पक्राउ

१६ साउन, धनगढी । कञ्चनपुरमा युवकको हत्या गरेर १७ वर्षदेखि फरार भएका एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा लालझाडी गाउँपालिका–४ बस्ने ३५ वर्षीय टुकु भनिने राजेश राना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) टेकबहादुर रावतले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएका रानालाई भीमदत्त नगरपालिका–११ गड्डाचौकीबाट पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले प्राविधिक कारण गड्डाचौकीबाट पक्राउ गरिएको भनेपनि रानालाई भारतमा लुकेर बसेको अवस्थामा उतैबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
रानाले लालझाडीकै ३० वर्षीय रामस्वरुप रानाको २०६६ सालमा हत्या गरेको अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । डीएसपी रावतकाअनुसार रामस्वरुप १७ मंसिर २०६६ मा घरबाट हराएका थिए । १२ दिनपछि दोदा नदीमा मृत फेला परेको थिए ।
उनको हत्या गरेर फालिएको खुलेपछि प्रहरीले रानामाथि मुद्दा चलाएको थियो तर राना घटना भएकै बेलादेखि फरार भएका थिए ।
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