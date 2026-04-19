+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल-बंगलादेशबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका साझा कार्यक्रम आवश्यक छ : राजदूत रहमान

नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत मोहम्मद सफिकउर रहमानले नेपाल र बंगलादेशबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका साझा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १६ गते १८:१९

१६ साउन, बुटवल । नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत मोहम्मद सफिकउर रहमानले नेपाल र बंगलादेशबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका साझा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसहित रुपन्देहीका पर्यटकीय स्थलको भ्रमणका क्रममा शनिबार पाल्पाको बसन्तपुर पुगेका राजदुत रहमानले लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटन विकासको प्रचूर सम्भावना रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल भ्रमण गर्नेमध्ये चौथो ठूलो संख्या बंगलादेशका पर्यटक रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत रहमानले यो संख्या थप वृद्धि गर्न आफूले पहल गर्ने बताए ।

‘लुम्बिनी र बुद्धसँग जोडिएका ऐतिहासिक सम्पदाहरूसँगै प्राकृतिक हिसाबले रमणीय हिल स्टेसनहरू विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन्’, उनले भने, ‘दीगो पर्यटनका लागि नेपाल र बंगलादेशबीच दुबै देशको पर्यटन प्रवर्द्धन हुनेगरी साझा पर्यटन कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।’

राजदूत रहमानले बुटवल र सिंगो रुपन्देहीले पूर्वाधार विकासमा तीव्र रूपमा फड्को मारेको आफूले जानकारी पाएको बताउँदै उनले भविष्यमा यहाँ पर्यटन, कृषि र साना तथा मझौला व्यवसायको राम्रो सम्भावना रहेको बताए ।

राजदूत रहमानले नेपाल-बङ्गलादेशबीच जनस्तरमा समेत सम्बन्ध विस्तार भइरहेको पनि बताए ।

राजदूत रहमानलाई लुम्बिनी केलबकारका लगानीकर्ता तेजप्रसाद बिक, अपरेसन म्यानेजर डीएन कायस्थ सैंजूले स्वागत गरेका थिए ।

नेपाल–बंगलादेश पर्यटन प्रवर्द्धन राजदूत मोहम्मद सफिकउर रहमान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पेस्की लिएर ठेकेदार गायब, चार वर्षसम्म पुल निर्माण कार्य सुरु नै भएन

पेस्की लिएर ठेकेदार गायब, चार वर्षसम्म पुल निर्माण कार्य सुरु नै भएन
हिमाल जित्ने मानिस, सपना जगाउने मित्र

हिमाल जित्ने मानिस, सपना जगाउने मित्र
सद्‌भाव र शान्ति सुरक्षामा संवेदनशील हुन सुरक्षा निकायलाई  मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

सद्‌भाव र शान्ति सुरक्षामा संवेदनशील हुन सुरक्षा निकायलाई  मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन
बालेनको सम्बोधन : कुन सञ्जालमा कतिले हेरे भिडियो ?

बालेनको सम्बोधन : कुन सञ्जालमा कतिले हेरे भिडियो ?
अलैँची निर्यातबाट राजस्व ६४ प्रतिशतले बढ्यो

अलैँची निर्यातबाट राजस्व ६४ प्रतिशतले बढ्यो
ब्रोड पिकसँग निम्स दाइले मागेका थिए– म सकुशल फिर्ता हुन सकूँ

ब्रोड पिकसँग निम्स दाइले मागेका थिए– म सकुशल फिर्ता हुन सकूँ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित