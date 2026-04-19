+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्वार्थ समूहको दबाबमा होइन, राष्ट्रिय हितमा कानुन बनाऔं : सांसद झांक्री

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १६ गते १९:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्वार्थ समूहको प्रभावमा नपरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताका आधारमा मात्र कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
  • उनले राज्यको आर्थिक क्षमता र नागरिकमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर मात्र कानून बनाउनुपर्ने धारणा विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा राखिन्।
  • अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू अनुमोदन गर्नुअघि संसद्मा पर्याप्त बहस आवश्यक रहेको र केही सन्धिहरू स्वार्थ समूहको दबाबमा पारित भएको उनको भनाइ छ।

१६ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झांक्रीले स्वार्थ समूहको दबाबमा नभई राष्ट्रिय हितमा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

शनिबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको ऐन कार्यान्वयन मापन: महत्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो सम्बन्धी छलफलमा उनले स्वार्थ समूहको दबाबभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र राज्यको क्षमता हेरेर मात्रै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संसद्ले कानुन निर्माणका विषयमा अनावश्यक आत्मग्लानि बोक्न नहुने पनि उनको भनाइ रह्यो ।

‘लबी ग्रुप छन्, ती ग्रुपहरूले सांसद र सरकारलाई प्रभावित गर्छन्,  यस्ता चिजहरूले हाम्रा हात कति धेरै बाँधिएका होलान् हो त्यस्तो चिजहरूमा ध्यान दिएर हामीले कानुन बनाउनुपर्छ । कुन इन्टरनेशनल ट्रीटी अथवा रिजोलुसन आर्टिकल पास गर्ने नगर्ने यो डिबेट गरौं । हामीले डोमेस्टिक कानूनमा समयसापेक्ष सुधार हुँदै आउने हो,’ उनले भने, ‘कतिपय राज्यको तुरुन्तै व्ययभार सिर्जना हुनेगरी जनताको जनमत भड्किने गरी अलोकप्रिय हुने गरी अथवा जनताले हामी माथि प्रश्न गुन्ने गरी त्यस्तो कानुन बनाउन हुँदैन । हामीले नचाहिने ढङ्गले केही लबी ग्रुपको, केही एनजीओहरू, केही आईएनजीओहरूले निरन्तर वकालत गरेको कुरालाई कानुन बनाउन आवश्यक छैन, त्यसको धन्दा हो, त्यसको बिजनेस हो । त्यसले वकालत गर्छ, त्यो हाम्रा पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ ।’

नेपाल, बेलायत, भारत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अपनाएका अधिकांश मुलुकमा सरकारले नै मुख्य रूपमा विधेयक ल्याउने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई संसदले आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने पनि बताइन् ।

कानुन नबनेकै कारण नागरिकको जीवनमा वास्तवमै कस्तो असर परेको छ ? भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । राज्यसँग कानून कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने हिसावले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालको संघीय व्यवस्था अन्य देशको जस्तो नभई सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित विशिष्ट मोडेल भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

सांसद झाँक्रीले सरकारले अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने कानुन ल्याउँदा त्यसको विरोध गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

‘कानुन बनाउने भनेको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुनेकुरा हो, दायित्व सिर्जना हुनको लागि राज्यको कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मैले धेरैजसो एउटा न्यारेटिभ के सुनेँ भने नयाँ संविधान आइसकेपछि यति वटा कानुन बनेन भनेर भन्नुभएको छ, त्यो कानून नबनेकै कारणले नागरिकको जीवनमा के असुविधा पुग्यो ? भन्ने कुरा चाहीँ हेनुपर्छ,’ उनले समिति बैठकमा भनिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिवद्धताहरू अनुमोदन गर्ने विषयमा संसद्मा पर्याप्त बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता स्वार्थ समूहको प्रभावमा अनुमोदन भइरहेको आरोप पनि उनको थियो ।

रामकुमारी झांक्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउन सांसद झांक्रीको माग

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउन सांसद झांक्रीको माग
बजेट विनियोजन गर्दा वित्तिय अनुशासन कायम भएन : रामकुमारी झांक्री

बजेट विनियोजन गर्दा वित्तिय अनुशासन कायम भएन : रामकुमारी झांक्री
रामकुमारीले सम्झिइन् अकुपाई बालुवाटार र इनफ इज इनफ आन्दोलन

रामकुमारीले सम्झिइन् अकुपाई बालुवाटार र इनफ इज इनफ आन्दोलन
मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रबारे बहस हुनुपर्‍यो : रामकुमारी झाँक्री

मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रबारे बहस हुनुपर्‍यो : रामकुमारी झाँक्री
सरकारले आफ्ना नेतालाई जोगाएर अरु नेतालाई पक्राउ गर्‍यो : रामकुमारी झाँक्री

सरकारले आफ्ना नेतालाई जोगाएर अरु नेतालाई पक्राउ गर्‍यो : रामकुमारी झाँक्री
प्रधानमन्त्रीको बोलीले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरियो : एमाले

प्रधानमन्त्रीको बोलीले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरियो : एमाले

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित