+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सरकारले आफ्ना नेतालाई जोगाएर अरु नेतालाई पक्राउ गर्‍यो : रामकुमारी झाँक्री

नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान सरकारले आफ्ना नेतालाई जोगाएर विपक्षी दलका नेताहरुलाई पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १२ गते १५:५७

१२ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान सरकारले आफ्ना नेतालाई जोगाएर विपक्षी दलका नेताहरुलाई पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै झाँक्रीले आफ्नो पार्टीको नेतालाई लागेको फौजदारी अभियोग सरकारले फिर्ता लिने काम गरेको र एक जनाको बयानका भरमा एमाले उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेललाई पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।

उनले आफूसँग प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूका नेतालाई चुप लाग्ने बनाउनका लागि बङ्गलादेश र पाकिस्तानको मोडलको अभ्यास गर्न खोजिएको टिप्पणी गरिन् ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ परेको घटनाबारे लक्षित गर्दै उनले सोधपुछका लागि जहिले पनि उपलब्ध हुनसक्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने काम उचित नभएको

यस्तै उनले एक्सप्रेस वे मा चलेको सरकारले एकमाथि अर्को गलत काम गरेको भन्दै दुर्घटनाको नजिक रहेको टिप्पणी समेत गरिन् ।

त्यसैगरि झाँक्रीले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानविनका लागि न्यायिक आयोग गर्न समेत माग गरिन् ।

रामकुमारी झांक्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीको बोलीले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरियो : एमाले

प्रधानमन्त्रीको बोलीले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरियो : एमाले
एमाले प्रचार प्रमुखमा निरज आचार्य, चौतारी इन्चार्ज रामकुमारी झाँक्री

एमाले प्रचार प्रमुखमा निरज आचार्य, चौतारी इन्चार्ज रामकुमारी झाँक्री
सुशासनको नाममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने काम गर्‍यो : रामकुमारी

सुशासनको नाममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने काम गर्‍यो : रामकुमारी
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्‍यो : रामकुमारी

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्‍यो : रामकुमारी
रामकुमारी झांक्रीको प्रश्न– मूल्यवृद्धिमा विद्यार्थी संगठन किन मौन ?

रामकुमारी झांक्रीको प्रश्न– मूल्यवृद्धिमा विद्यार्थी संगठन किन मौन ?
संविधानका अपरिवर्तनीय प्रावधान बाहेक सबै विषयमा छलफल हुन्छ : झाँक्री

संविधानका अपरिवर्तनीय प्रावधान बाहेक सबै विषयमा छलफल हुन्छ : झाँक्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित