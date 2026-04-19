कञ्चनपुरमा डेढ लाखसहित ८ जुवाडे पक्राउ

१७ साउन, धनगढी । कञ्चनपुरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ८ जना पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार भीमदत्त नगरपालिका–३ भाँसीस्थित एक घरमा शनिबार दिउँसो जुवातास खेलिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले छापा हानेको थियो ।
सो क्रममा भीमदत्त नगरपालिका–१८ निवासी ४० वर्षीय सुरेश चन्दसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट नगद एक लाख ६१ हजार र चार गड्डी तास बरामद गरेको जनाएको छ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
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