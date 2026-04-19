जुवा खेलिरहेका २१ जना पक्राउ

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- काठमाडौँको सोल्टीमोड र चितवनको भरतपुरबाट जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
- सोल्टीमोडबाट पक्राउ परेका १० जनाको साथबाट दुई लाख २३ हजार पाँच रुपैयाँ र २२ बुक तास बरामद गरिएको छ ।
- चितवनको पुलचोकबाट ११ जनालाई ८० हजार चार सय ६५ रुपैयाँ र चार बुक ताससहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
१४ असार, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जुवातास खेलिरहेका अवस्थामा विभिन्न स्थानबाट २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–१३ सोल्टीमोडमा डेरागरी बस्ने सिन्धुपाल्चोकका दिनेश लामाको कोठामा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १० जनालाई शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ समेतबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद रु दुई लाख २३ हजार पाँच र २२ बुक ताससहित पक्राउ गरेको हो ।
यस्तै, चितवन, भरतपुर महानगरपालिका–३ पुलचोकमा जुवातास खेलिरहेका अवस्थामा ११ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद रु ८० हजार ४६५ र चार बुक ताससहित पक्राउ गरेको हो ।
सो सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
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