फ्रान्समा जहाज दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु

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- पूर्वी फ्रान्सेली शहर टोम्ब्लेनमा स्काइडाइभर बोकेको विमान दुर्घटना हुँदा पाइलटसहित ११ जनाको मृत्यु भएको छ।
- दुर्घटनामा परेको विमान प्यारासुटिङ स्कुलको रहेको र न्यान्सी-एसे एयरफिल्डबाट उडान भरेको अधिकारीहरूले खुलाएका छन्।
- प्रहरीले स्थानीयलाई विमानस्थल वरपरको क्षेत्रबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन् भने गृहमन्त्री घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ।
पूर्वी फ्रान्सेली शहर टोम्ब्लेनमा स्काइडाइभरहरू बोकेको एउटा जहाज दुर्घटनाग्रस्त भएको छ।
स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार दुर्घटनामा पाइलटसहित ११ जनाको मृत्यु भएको छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार विमान प्यारासुटिङ स्कुलको थियो र न्यान्सी-एसे एयरफिल्डबाट उडान भरेपछि दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो।
प्रहरीले मानिसहरूलाई म्युर्थे-एट-मोसेल विभागको विमानस्थल वरपरको क्षेत्रबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ।
गृहमन्त्री घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरेको फ्रान्सेली गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
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