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लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध ‘राजधानी मार्च’ (तस्वीरहरू)

‘सम्पूर्ण किसान मजदुर एक होऔं, वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष गराैं’ भन्ने मूल नाराका साथ पीडितहरूले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा ‘राजधानी मार्च’ का साथ आइतबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

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चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ साउन १७ गते १५:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।
  • पीडितहरूले \'सम्पूर्ण किसान मजदुर एक होऔं, वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष गरौं\' भन्ने नाराका साथ राजधानी मार्चसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
  • लघुवित्त संस्थाहरूबाट पीडित बनेका सर्वसाधारणले लामो समयदेखि आफ्नो हकहित र न्यायको माग गर्दै संघर्ष जारी राखेका छन् ।

१७ साउन, काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।

‘सम्पूर्ण किसान मजदुर एक होऔं, वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष गराैं’ भन्ने मूल नाराका साथ पीडितहरूले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा ‘राजधानी मार्च’ का साथ आइतबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

लघुवित्त संस्थाहरूबाट पीडित बनेका सर्वसाधारणले आफ्नो हकहित र न्यायको माग गर्दै विगत लामो समयदेखि संघर्ष जारी राखेका छन्।

लघुवित्त पीडित
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

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