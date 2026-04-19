लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध ‘राजधानी मार्च’ (तस्वीरहरू)

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- लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।
- पीडितहरूले \'सम्पूर्ण किसान मजदुर एक होऔं, वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष गरौं\' भन्ने नाराका साथ राजधानी मार्चसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
- लघुवित्त संस्थाहरूबाट पीडित बनेका सर्वसाधारणले लामो समयदेखि आफ्नो हकहित र न्यायको माग गर्दै संघर्ष जारी राखेका छन् ।
१७ साउन, काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।
‘सम्पूर्ण किसान मजदुर एक होऔं, वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष गराैं’ भन्ने मूल नाराका साथ पीडितहरूले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा ‘राजधानी मार्च’ का साथ आइतबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
लघुवित्त संस्थाहरूबाट पीडित बनेका सर्वसाधारणले आफ्नो हकहित र न्यायको माग गर्दै विगत लामो समयदेखि संघर्ष जारी राखेका छन्।
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