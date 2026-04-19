गोठाटार आगलागीमा के–के भयो क्षति ? (तस्वीरहरू)

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- काठमाडौंको गोठाटारमा शनिबार साँझ भएको आगलागीबाट फर्निचर र हार्डवयरलगायत १४ वटा पसलमा क्षति पुगेको छ ।
- विद्युत् सर्ट भई शुरू भएको आगलागी प्रहरी, सशस्त्र र स्थानीयको प्रयासमा नौवटा दमकल प्रयोग गरेर राति ११ बजे नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
- आगो निभाउने क्रममा घाइते भएका नरेश थापालाई थप उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
१७ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको गोठाटारमा शनिबार साँझ आगलागी भयो । आगलागीमा विभिन्न १४ वटा पसलहरु जलेका छन् ।
शनिबार राति सवा ९ बजे सुरु भएको आगलागीमा फर्निचर, मोबाइल, कस्मेटिक, हेल्मेट, अटो, हार्डवयर, किराना, स्टेशनरी, मिठाइलगायतका पसलमा क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार गोठाटारको पहेलोपुल नजिक रवीन्द्र भट्टराईले सञ्चालन गरेको काठको गोदाम र सटरमा करेन्ट सर्ट भई आगलागी सुरु भएको थियो ।
आगलागी राति ११ बजे सशस्त्र र प्रहरी टोलीले स्थानीयको सहयोगमा ९ वटा दमकल, ३ वटा पानी ट्याङ्कीको प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
आगो निभाउने क्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका – ९ का ३७ को नरेश थापा लडेर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनलाई नगर अस्पताल मुलपानीमा सामान्य उपचारपश्चात थप उपचारको लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पठाइएको छ ।
यस्तो छ आगलागी भएको स्थल–
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