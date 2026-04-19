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खोलामा नुहाउन पसेका बालकको डुबेर मृत्यु

कैलालीमा खोलामा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १७ गते १७:१०
प्रतीकात्मक तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–८ मा खोलामा नुहाउने क्रममा १२ वर्षीय सलिम धामीको डुबेर मृत्यु भएको छ ।
  • स्थानीय मेडिकलमा उपचारका क्रममा बालकको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका डीएसपी हिरासिंह महराले जानकारी दिनुभयो ।
  • घटनाको सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

१७ साउन, धनगढी । कैलालीमा खोलामा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ ।

गौरीगंगा नगरपालिका–८, लिक्मास्थित साथीहरूसँगै खोलामा नुहाउन गएका बेला स्थानीय गणेशबहादुर धामीका १२ वर्षीय छोरा सलिम धामी डुबेका थिए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका डीएसपी हिरासिंह महराका अनुसार खबर पाउनेबित्तिकै खटिएको प्रहरी टोलीले उनको उद्धार गरी उपचारका लागि स्थानीय मेडिकल पुर्‍याएको थियो । उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको डीएसपी महराले बताए ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

डुबेर मृत्यु नेपाल प्रहरी
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