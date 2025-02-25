भुटान राष्ट्रिय महिला लिग : रेनुका र सरुको गोलमा ट्रान्सपोर्ट युनाइटेडमाथि पारोको सानदार जित

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- नेपाली राष्ट्रिय टिमका मिडफिल्डर रेनुका नगरकोटे र सरु लिम्बुले भुटानको राष्ट्रिय महिला लिगमा पारो एफसीका लागि गोल गरेका छन् ।
- पारो एफसीले ट्रान्सपोर्ट युनाइटेडलाई ५-१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
- नेपालमा फुटबल गतिविधि ठप्प भएपछि नेपाली खेलाडीहरू विदेशका लिग खेल्न बाध्य भएका छन् ।
१७ साउन, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय टिमका दुई मिडफिल्डर रेनुका नगरकोटे र सरु लिम्बुले भुटानको राष्ट्रिय महिला लिगमा पारो एफसीका लागि पहिलो खेलमै गोल गर्दै टिमलाई जित दिलाउन मदत गरेका छन् ।
रेनुका र सरुले आइतबार भएको खेलमा ७ नेपाली खेलाडी सम्मिलित ट्रान्सपोर्ट युनाइटेड लेडिज टिम विरुद्ध गोल गरेका हुन् ।
यस खेल पारो एफसीले ५-१ ले जित्दै विजयी सुरुवात गरेको छ । रेनुका र सरुले पहिलो पटक भुटानको लिग खेलेका हुन् । पारोका लागि केल्जाङ वाङ्ग्मो, काड्डी जालो र उडे कोलेले पनि एक-एक गोल गरे ।
ट्रान्सपोर्ट युनाइटेडमा पनि नेपाली खेलाडी खेलेका थिए । राष्ट्रिय टिमकी गीता राना, रश्मि कुमारी घिसिङ, दीपा शाही, मिना देउवा र प्रतिक्षा चौधरीले पहिलो रोजाईमै खेलेका थिए । यस बाहेक ट्रान्सपोर्टमा अनिता केसी र समिक्षा घिमिरे पनि आबद्ध छन् ।
पारोका लागि सानदार गोल गरेकी रेनुका खेलको प्लेअर अफ दि म्याच समेत घोषित भइन् ।
ट्रान्सपोर्ट युनाइटेडका लागि योशी छोदेनले एक गोल फर्काइन् । उनले रश्मि घिसिङको असिस्टमा गोल गरेकी हुन् ।
फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेपछि हाल नेपालमा फुटबल गतिविधि नहुँदा नेपाली खेलाडी भुटान लगायत विदेशी लिगमा गएर खेलिरहेका छन् ।
PHOTO: FB/BhutanWomen’sNationalLeague
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