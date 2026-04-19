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‘तपाईंको विचार के छ, रामिरेजजी?’ : शिक्षाको भविष्य परिभाषित गर्ने प्रश्न

एउटा शिक्षकसँग अपार ज्ञान हुन सक्छ, तर यदि विद्यार्थीमा उत्सुकता, चिन्तन गर्ने बानी र आलोचनात्मक सोच विकास गराउन सक्ने शिक्षणकला छैन भने उसका विद्यार्थी निष्क्रिय नै रहन सक्छन् र शिक्षक कमजोर नै सावित हुन सक्छ। त्यसको विपरीत, एउटा उत्कृष्ट शिक्षकले सोधेको एउटै प्रश्नले विद्यार्थीको सिकाइप्रतिको सम्पूर्ण दृष्टिकोण नै बदल्न सक्छ।

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मीनबहादुर विष्ट मीनबहादुर विष्ट
२०८३ साउन १८ गते १२:०९
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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेफ्री गाल्ट हार्फामले आफ्नो पुस्तकमा शिक्षा केवल सूचना हस्तान्तरण नभई विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमता र विवेकको विकास गर्ने माध्यम भएको उल्लेख गरेका छन्।
  • शिक्षामा रामिरेजको कथाले एक साधारण प्रश्नले कसरी विद्यार्थीको जीवन र उनीहरूको सोच्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा सूचना प्राप्ति भन्दा पनि आलोचनात्मक चिन्तन, मानवीय संवेदना र विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्ने क्षमताको विकास आजको शिक्षाको मुख्य ध्येय हुनुपर्छ।

शिक्षामा ठूलो क्रान्ति सधैं नयाँ प्रविधि, सरकारी नीति वा सुधार आयोगबाट शुरु हुँदैन। कहिलेकाहीं त्यो एउटा प्रश्नबाट शुरु हुन्छ। कुनै जटिल प्रश्न होइन। स्मरणशक्ति जाँच्नका लागि सोधिएको प्रश्न होइन। पाठ्यपुस्तकमै सहजै उत्तर भेटिने गरी तयार गरिएको प्रश्न पनि होइन।

एउटा अत्यन्त सरल प्रश्न: “तपाईंको विचार के छ, रामिरेजजी?”

अमेरिकी साहित्यिक चिन्तक तथा मानविकी शिक्षाका प्रतिष्ठित विद्वान् जेफ्री गाल्ट हार्फामका लागि यही प्रश्नले शिक्षाको सबैभन्दा गहिरो अर्थलाई समेट्छ। यही त्यो क्षण हो, जब विद्यार्थीले शिक्षा भनेको केवल ज्ञान भएकाहरूबाट ज्ञान ग्रहण गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन भन्ने महसुस गर्छ। शिक्षा भनेको संसारसँग संवादमा प्रवेश गर्नु हो। आफ्ना अनुभव, व्याख्या र निर्णयहरू पनि बौद्धिक महत्त्व राख्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु हो।

हार्फामको सन् २०१७ मा प्रकाशित पुस्तक “तपाईंको विचार के छ, रामिरेजजी: शिक्षामा अमेरिकी क्रान्ति” (ह्वाट डु यू थिङ्क, मिस्टर रामिरेज?: द अमेरिकन रिभोल्युशन इन एजुकेशन) यही असाधारण अनुभवको वरिपरि रहेर तयार गरिएको छ। यद्यपि यो पुस्तक अमेरिकी उच्च शिक्षाको इतिहास र दर्शनको विस्तृत विश्लेषण हो, यसको सुरुआत एउटा व्यक्तिको कथाबाट हुन्छ— रामिरेज, एक क्युबाली आप्रवासी, जसको जीवन एउटा प्राध्यापकसँग भएको साधारण जस्तो देखिने संवादले परिवर्तन गरिदियो।

यो कथा प्रभावशाली हुनुको कारण के हो भने, रामिरेज विश्वविद्यालयहरूले परम्परागत रूपमा कल्पना गर्ने ‘आदर्श विद्यार्थी’ थिएनन्। उनी एक आप्रवासी थिए— सीमित स्रोत साधनका साथ अमेरिकामा पुगेका, र उच्च शिक्षासँग सामान्यतः जोडिने सांस्कृतिक तथा सामाजिक अवसरहरूबाट वञ्चित व्यक्ति। धेरै आप्रवासीहरू झैं उनले पनि अपरिचित समाजमा आफ्नो जीवन नयाँ ढङ्गले चलाउनु परेको थियो।

अन्ततः उनी सामुदायिक कलेज मार्फत उच्च शिक्षामा प्रवेश गरे। त्यहाँ, साहित्यको एउटा कक्षामा, अप्रत्याशित घटना भयो। कक्षाको छलफलका क्रममा एक प्राध्यापकले उनीतर्फ फर्केर सोधे:

“रामिरेजजी, तपाईंको विचार के छ?” प्राध्यापकका लागि त्यो शायद कक्षाको सामान्य प्रश्न थियो। तर रामिरेजका लागि त्यो जीवन परिवर्तन गर्ने क्षण बन्यो। उनलाई कुनै विज्ञले भनेको कुरा दोहोर्‍याउन भनिएको थिएन। उनले सूचना कति कण्ठ पारेका छन् भन्ने परीक्षण पनि भइरहेको थिएन। बरु उनलाई कुनै विषयबारे आफ्नो व्याख्या प्रस्तुत गर्न, आफ्नो निर्णय व्यक्त गर्न र छलफलमा योगदान दिन आमन्त्रित गरिएको थियो।

अधिकारको स्थानमा रहेको व्यक्तिले पहिलो पटक उनलाई भनिरहेको थियो—तपाईंको सोचको मूल्य छ। त्यही क्षणले शिक्षाको लोकतान्त्रिक सम्भावनालाई उजागर गरिदियो। विश्वविद्यालय केवल शिक्षितहरूले अशिक्षितलाई ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने संस्था मात्र होइन। यो त्यस्तो स्थान हो, जहाँ मानिसहरूले आफ्नै बौद्धिक गरिमा पहिचान गर्छन्।

हार्फामका अनुसार, शिक्षाको वास्तविक क्रान्ति यही हो। क्रान्ति केवल पहुँच विस्तारको थिएन— यो मानिसको बौद्धिक सम्भावनाप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तनको पनि थियो।

हार्फामको तर्कको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी उच्च शिक्षामा आएको असाधारण परिवर्तनसँग जोडिएको छ। विश्वविद्यालयहरू तीव्र गतिमा विस्तार भए। सामुदायिक कलेजहरूको संख्या र पहुँच बढ्यो। श्रमिक वर्गका परिवार, आप्रवासी समुदाय तथा इतिहासभर उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गरिएका विभिन्न समूहका विद्यार्थी त्यस्ता संस्थाहरूमा प्रवेश गर्न थाले, जहाँ पहिले सीमित वर्गको मात्र पहुँच थियो।

तर यो विस्तार केवल विद्यार्थी संख्या बढ्नु मात्र थिएन। यसले शिक्षाको दर्शनमै गहिरो परिवर्तन ल्यायो। पुरानो शैक्षिक अवधारणाले विश्वविद्यालयहरू मुख्यतः बौद्धिक अभिजात वर्गका लागि हुन् भन्ने मान्यता राख्थ्यो। नयाँ लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले भने बौद्धिक क्षमता समाजका सबै तहमा फैलिएको हुन्छ भन्ने विश्वास अघि सार्‍यो।

त्यसपछि मूल प्रश्न फेरियो। अब प्रश्न यो रहेन कि “शिक्षाको हकदार को हो?” बरु “शिक्षाले प्रत्येक व्यक्तिभित्र रहेको सोच्ने, प्रश्न र विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने क्षमतालाई कसरी विकास गर्न सक्छ?” भन्ने प्रश्न बहसको केन्द्र बन्यो। रामिरेजको अनुभव यही परिवर्तनको जीवन्त प्रतीक हो। उनको महत्त्व केवल पछि गएर सफल व्यक्ति बनेको कारणले होइन। उनको वास्तविक महत्त्व त्यस क्षणमा छ, जब एक शिक्षकले उनलाई एउटा स्वतन्त्र चिन्तकका रूपमा स्वीकार गरे।

प्राध्यापकले सोधेको त्यो सरल प्रश्नले विज्ञ र नवप्रवेशी, विश्वविद्यालय र समुदाय तथा औपचारिक ज्ञान र जीवनका अनुभव बीच अदृश्य रूपमा खडा गरिएका सीमारेखाहरू भत्काइदियो।

हार्फामको पुस्तक शिक्षणकला माथिको गहिरो चिन्तन पनि हो। उत्कृष्ट शिक्षक भनेका सबैभन्दा धेरै ज्ञान भएका व्यक्ति मात्र होइनन्। उत्कृष्ट शिक्षक ती हुन्, जसले अरूभित्र जिज्ञासा जगाउन सक्छन्।

शिक्षा सूचना हस्तान्तरण मात्र होइन। हार्फामको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर्कमध्ये एक के हो भने शिक्षालाई केवल सूचना हस्तान्तरणको प्रक्रियामा सीमित गर्न सकिंदैन।

आजको समयमा यो तर्क झन् बढी सान्दर्भिक बनेको छ। हामी यस्तो युगमा बाँचिरहेका छौं, जहाँ सूचनाको कुनै अभाव छैन। खोज इन्जिन, डिजिटल प्लेटफर्म र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीहरूले केही क्षणमै उत्तर उपलब्ध गराइदिन्छन्। आजका विद्यार्थीले केही सेकेन्डमै त्यति धेरै सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्, जति अघिल्ला पुस्ताले पूरै पुस्तकालय खोतलेर पनि पाउन कठिन हुन्थ्यो।

तर सूचना मात्रैले कसैलाई शिक्षित बनाउँदैन। शिक्षाको मूल चुनौती उत्तरमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु होइन। यसको वास्तविक उद्देश्य विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्नु हो।

  • के कुनै व्यक्तिले विश्वसनीय र अविश्वसनीय दाबी बीच भिन्नता छुट्याउन सक्छ?
  • के उसले फरक दृष्टिकोणलाई तुरुन्तै अस्वीकार नगरी गहिरोसँग बुझ्ने प्रयास गर्न सक्छ?
  • के उसले जटिलतालाई चिन्न र परीक्षण गर्न सक्छ?

र, जब कुनै समस्याको सहज वा एकमात्र सही उत्तर हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा के उसले नैतिक र जिम्मेवार निर्णय गर्न सक्छ? यी क्षमताहरू कुनै प्रविधिबाट डाउनलोड गर्न सकिंदैन। तिनलाई दीर्घकालीन अभ्यास, अनुभव र शिक्षण मार्फत क्रमशः विकास गर्नुपर्छ।

यही कारणले हार्फाम मानविकी विषयहरूको पक्षमा उभिन्छन्। साहित्य, इतिहास वा दर्शन केवल परम्परागत विषय भएकाले होइन, यी विषयहरूले व्याख्या गर्ने, अर्थ खोज्ने र आलोचनात्मक रूपमा सोच्ने बौद्धिक बानीको विकास गराउँछन्।

उदाहरणको लागि, साहित्यले हामीलाई आफ्नै जीवनको सीमाभन्दा बाहिर लैजान्छ। यसले अरू मानिसहरूको अनुभव, भावना, द्वन्द्व र दृष्टिकोणभित्र प्रवेश गर्ने अवसर दिन्छ र कुनै पनि मान्छे वा समाजलाई एकै कोणबाट बुझ्न सकिंदैन भन्ने अनुभूति गराउँछ। इतिहासले समाजहरू संयोगले निर्माण हुँदैनन्; तिनलाई मानिसहरूले गरेका निर्णय, संघर्ष, सहकार्य र द्वन्द्वहरूले आकार दिन्छन् भन्ने देखाउँछ। दर्शनले स्थापित सत्य, आफ्नै विश्वास र गहिरोसँग जरा गाडेका पूर्व धारणामाथि प्रश्न उठाउन सिकाउँछ। यसरी साहित्यले कल्पनाशक्ति र सहानुभूति विस्तार गर्छ, इतिहासले विवेकलाई परिपक्व बनाउँछ र दर्शनले तर्कलाई अनुशासित बनाउँछ। त्यसैले मानविकीले विद्यार्थीलाई केवल के सोच्ने भन्ने सिकाउँदैन; उसलाई कसरी सोच्ने, किन सोच्ने, फरक दृष्टिकोणलाई कसरी बुझ्ने र आफ्नै निष्कर्षलाई समेत पुनर्विचार गर्न सक्ने बौद्धिक क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्छ। अन्ततः मानविकीको उद्देश्य उत्तरहरू उपलब्ध गराउनु मात्र होइन; प्रश्न गर्ने, अर्थ खोज्ने र जटिल यथार्थसँग संवाद गर्न सक्ने चिन्तनशील नागरिक तयार गर्नु हो।

शिक्षकको सबैभन्दा शक्तिशाली साधन: एउटा प्रश्न

हार्फामको पुस्तक शिक्षणकला माथिको गहिरो चिन्तन पनि हो। उत्कृष्ट शिक्षक भनेका सबैभन्दा धेरै ज्ञान भएका व्यक्ति मात्र होइनन्। उत्कृष्ट शिक्षक ती हुन्, जसले अरूभित्र जिज्ञासा जगाउन सक्छन्।

एउटा शिक्षकसँग अपार ज्ञान हुन सक्छ, तर यदि विद्यार्थीमा उत्सुकता, चिन्तन गर्ने बानी र आलोचनात्मक सोच विकास गराउन सक्ने शिक्षणकला छैन भने उसका विद्यार्थी निष्क्रिय नै रहन सक्छन् र शिक्षक कमजोर नै सावित हुन सक्छ। त्यसको विपरीत, एउटा उत्कृष्ट शिक्षकले सोधेको एउटै प्रश्नले विद्यार्थीको सिकाइप्रतिको सम्पूर्ण दृष्टिकोण नै बदल्न सक्छ।

“तपाईंको विचार के छ?” यो प्रश्न साधारण देखिए पनि यसभित्र एउटा गहिरो लोकतान्त्रिक दर्शन लुकेको छ। यसले केही आधारभूत मान्यताहरूलाई स्वीकार गर्छ-

  • विद्यार्थीसँग पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षमता हुन्छ।
  • ज्ञान संवादबाट निर्माण हुन्छ।
  • सिकाइ साझा सहभागिताको प्रक्रिया हो।
  • बौद्धिक क्षमता कुनै विशेषाधिकार प्राप्त वर्गमा मात्र सीमित हुँदैन।

यो प्रश्नले पाउलो फ्रेरेले झैं परम्परागत शिक्षाको ‘बैंकिङ मोडल’ लाई चुनौती दिन्छ, जहाँ शिक्षकले विद्यार्थीलाई खाली भाँडा जस्तो ठानेर ज्ञान ‘जम्मा’ गरिदिन्छन्। यसको सट्टा हार्फामले शिक्षालाई एउटा निरन्तर संवादका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। शिक्षकले आफ्नो विशेषज्ञता ल्याउँछन्, विद्यार्थीले आफ्ना अनुभव। दुवै बीचको अन्तरक्रियाबाट नयाँ अर्थ जन्मिन्छ।

आजको विश्वविद्यालयको सङ्कट

हार्फामको पुस्तकले आज विश्वभर विश्वविद्यालयहरूलाई घेरेका धेरै बहससँग प्रत्यक्ष संवाद गर्छ। विश्वका धेरै देशमा उच्च शिक्षामाथि आफ्नो आर्थिक उपयोगिता प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ। सरकारहरूले विश्वविद्यालयसँग रोजगारी सिर्जनामा गरेको योगदानको प्रमाण मागिरहेका छन्। परिवारहरू डिग्रीको लागत त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले उचित ठहरिन्छ कि ठहरिन्न भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। विद्यार्थी ऋण, रोजगारी र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले चिन्तित छन्।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकासले हार्फामको तर्कलाई अझ सान्दर्भिक बनाइदिएको छ। आज एआईले पुस्तकहरूको सारांश तयार गर्न सक्छ, निबन्ध लेख्न सक्छ, भाषाहरू अनुवाद गर्न सक्छ र जटिल विषयहरूको व्याख्या पनि दिन सक्छ। यसले शिक्षासामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— यदि सूचना उत्पादन गर्ने काम मेसिनले गर्न सक्छ भने, मानिसले के सिक्ने?

यी सबै चिन्ताहरू वास्तविक हुन्। शिक्षाले आर्थिक यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। तर हार्फामको चेतावनी के छ भने, आर्थिक उपयोगितालाई नै शिक्षाको एकमात्र मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुहुँदैन।

यदि कुनै विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति त उत्पादन गर्छ तर विवेकी, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक नागरिक उत्पादन गर्न असफल हुन्छ भने उसले आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व पूरा गर्न सकेको मान्न सकिंदैन।

लोकतन्त्रलाई त्यस्ता नागरिक चाहिन्छ, जसले तर्कहरूको मूल्याङ्कन गर्न, अधिकारीलाई प्रश्न गर्न, इतिहासबाट सिक्न र असहमतिलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्दै संवाद गर्न सकून्।

यस अर्थमा “तपाईंको विचार के छ?” भन्ने प्रश्न केवल शैक्षिक प्रश्न मात्र होइन; यो लोकतन्त्रको पनि आधारभूत प्रश्न हो। किनभने स्वतन्त्र रूपमा सोच्न नसक्ने समाज प्रचार, भ्रम फैलाउने प्रयास र सतही उत्तरहरूको प्रभावमा सजिलै पर्न सक्छ। 

दबाबमा मानविकी

आज मानविकी शिक्षाको भविष्यबारे विश्वभर चलिरहेको बहसमा हार्फामको तर्क विशेष रूपमा सान्दर्भिक देखिन्छ। धेरै देशहरूमा मानविकी विषयमा विद्यार्थी भर्ना घटिरहेको छ। यी विषयहरूले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिलाउँदैनन् भन्ने आलोचना पनि बढ्दो छ। त्यसैले विद्यार्थीलाई बढी ‘व्यावहारिक’ र ‘लाभदायक’ मानिने विषय रोज्न प्रोत्साहित गरिन्छ।

तर यहाँ एउटा विडम्बना छ। आज रोजगारदाताहरूले सबैभन्दा बढी महत्त्व दिन थालेका धेरै सीपहरू— प्रभावकारी सञ्चार, सिर्जनात्मकता, नैतिक निर्णय क्षमता, जीवनभर सिकिरहने उत्सुकता, नयाँ परिस्थितिमा अनुकूलन हुने योग्यता र आलोचनात्मक चिन्तन— यिनै त मानविकी शिक्षाले व्यवस्थित रूपमा विकास गर्ने क्षमताहरू हुन्।

त्यसैले समस्या मानविकी शिक्षा उपयोगी नभएको होइन। समस्या त समाजले ‘उपयोगिता’ को अर्थलाई अत्यन्त साँघुरो बनाइदिएकोले उत्पन्न भएको हो। जसले कुनै जटिल पाठको गहिरो विश्लेषण गर्न सक्छ, उसले प्रायः कुनै जटिल सामाजिक समस्याको पनि सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्छ। जसले फरक–फरक मानवीय अनुभवलाई बुझ्न सक्छ, उसले विविधतायुक्त कार्य वातावरणमा अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ। र जसलाई आफ्ना पूर्व धारणामाथि प्रश्न गर्न सिकाइएको छ, उसैले नयाँ सोच, नयाँ समाधान र वास्तविक नवप्रवर्तनको सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मानवीय प्रश्नको पुनरागमन

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकासले हार्फामको तर्कलाई अझ सान्दर्भिक बनाइदिएको छ। आज एआईले पुस्तकहरूको सारांश तयार गर्न सक्छ, निबन्ध लेख्न सक्छ, भाषाहरू अनुवाद गर्न सक्छ र जटिल विषयहरूको व्याख्या पनि दिन सक्छ। यसले शिक्षासामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— यदि सूचना उत्पादन गर्ने काम मेसिनले गर्न सक्छ भने, मानिसले के सिक्ने?

हार्फामको सम्भावित उत्तर हुनेछ— सोच्न सिक्ने। भविष्यको कक्षाकोठाले विद्यार्थीले केवल सूचना प्रस्तुत गरेको आधारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन, किनकि त्यो काम त मेसिनले पनि गर्न सक्छ। त्यसैले अब सूचना उत्पादन शिक्षाको केन्द्रबिन्दु हुन सक्दैन, बरु व्याख्या गर्ने क्षमता, कल्पनाशीलता, सिर्जनात्मकता, विवेकपूर्ण निर्णय, नैतिक चिन्तन र आलोचनात्मक विश्लेषण नै यसको मूल ध्येय हुनुपर्छ।

भोलिका विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सम्भवतः अब यो रहने छैन— “यसको उत्तर कसरी खोज्ने?”

बरु प्रश्नहरू यस्ता हुनेछन्—

“यो उत्तर किन महत्त्वपूर्ण छ?”

“यसका पछाडि कस्ता पूर्व धारणा लुकेका छन्?”

“यसका परिणाम के हुन सक्छन्?”

अन्ततः यी सबै प्रश्न फेरि त्यही एउटा आधारभूत प्रश्नमा पुगेर जोडिन्छन्—

“तपाईंको विचार के छ?”

अमेरिकाभन्दा बाहिरका शिक्षा प्रणालीका लागि सन्देश

यद्यपि हार्फामले अमेरिकी उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा आफ्ना यी तर्क प्रस्तुत गरेका हुन्, तर उनको विचारको महत्त्व विश्वव्यापी छ। विशेषगरी विकासशील देशका धेरै शिक्षा प्रणाली अझै पनि परीक्षा–केन्द्रित छन्। त्यहाँ विद्यार्थी स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सिकेर भन्दा पनि सूचना कण्ठ गरेर सफल हुन्छन्।

यसको परिणाम एउटा अनौठो विरोधाभासका रूपमा देखापर्छ। विश्वविद्यालयहरूले यस्ता स्नातक उत्पादन गर्छन्, जसले धेरै उत्तर त सिकेका हुन्छन्, तर अर्थपूर्ण प्रश्न सोध्ने अवसर भने विरलै पाएका हुन्छन्।

रामिरेजको कथाले यही शिक्षण मोडलमाथि प्रश्न उठाउँछ।

त्यसो त शिक्षाको भविष्य धेरै कुरामा निर्भर हुन्छ— प्रविधि, पर्याप्त लगानी, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक तालिम, संस्थागत परिवर्तन र प्रभावकारी नीतिहरू। तर यी सबै बहसभन्दा तल एउटा अझ आधारभूत प्रश्न लुकेको छ।

हरेक विद्यार्थीले-उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि, भाषा वा सामाजिक अवस्था जस्तोसुकै किन नहोस्—आफ्नो शिक्षकबाट कम्तीमा एकपटक यस्ता शब्दहरू सुन्न पाउनुपर्छ-

तिम्रा विचार महत्त्वपूर्ण छन्।

तिम्रा अनुभव महत्त्वपूर्ण छन्।

तिम्रो व्याख्या महत्त्वपूर्ण छ।

यो कुरा विशेषगरी विविधतायुक्त समाजहरूमा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई ज्ञानको अभाव भएका व्यक्तिका रूपमा होइन, फरक अनुभव र दृष्टिकोण बोकेका सहभागीका रूपमा हेर्नुपर्छ। उनीहरूका अनुभवहरूले कक्षाकोठाको सिकाइलाई अझ समृद्ध बनाउन सक्छन्।

शिक्षाले आफ्नो वास्तविक शक्ति त्यतिबेला प्राप्त गर्छ, जब उसले भिन्नतालाई विभाजनको होइन, संवादको आधार बनाउँछ।

एउटा प्रश्न, जसको उत्तर अझै पूरा भएको छैन

तपाईंको विचार के छ, रामिरेजजी? पुस्तकको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो भने यसले शिक्षालाई कुनै प्राविधिक समस्या मानेर समाधान खोज्दैन। यसले शिक्षालाई मूलतः एउटा मानवीय सम्बन्धका रूपमा हेर्छ। शिक्षणको सबैभन्दा गहिरो अर्थ भनेको अर्को व्यक्तिको बौद्धिक सम्भावनालाई पहिचान गर्नु हो।

विद्यार्थी आफैं चिन्तक बन्नुअघि कसैले उसमा सोच्ने क्षमता छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले आफ्नै आवाज भेट्टाउनुअघि कसैले उसलाई बोल्ने अवसरका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ। रामिरेजको कथाले हामीलाई के सिकाउँछ भने शिक्षाको सुरुआत सूचनाबाट होइन, सम्मानबाट हुनु पर्छ।

त्यसो त शिक्षाको भविष्य धेरै कुरामा निर्भर हुन्छ— प्रविधि, पर्याप्त लगानी, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक तालिम, संस्थागत परिवर्तन र प्रभावकारी नीतिहरू। तर यी सबै बहसभन्दा तल एउटा अझ आधारभूत प्रश्न लुकेको छ।

के हामी अझै पनि प्रत्येक मानिससँग सुन्न योग्य विचार र सम्मान गर्न योग्य चेतना हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौं?

यदि हाम्रो उत्तर ‘हो’ भने, शिक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वाक्य आज पनि उही रहनेछ—“तपाईंको विचार के छ?”

प्रविधि शिक्षा
लेखक
मीनबहादुर विष्ट

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