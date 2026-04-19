वीर अस्पतालमा नर्सहरूको प्रदर्शन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नर्सिङ क्षेत्रका सुधार र १५ बुँदे माग राखी आन्दोलनरत नर्सहरूले सोमबार काठमाडौंको वीर अस्पतालमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
- नर्स ज्योति रानाभाटले सुरु गर्नुभएको आमरण अनशनको आज पाँचौ दिन पुगेको छ ।
- आन्दोलनरत नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता र श्रमशोषणको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन् ।
१८ साउन, काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत नर्सहरूले सोमबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
नर्सिङ क्षेत्रका सुधारका लागि नर्स ज्योति रानाभाट सुरु गर्नुभएको आमरण अनशनको पाँचौ दिन नर्सहरूले काठमाडौंको वीर अस्पतालमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चिता, श्रमशोषणको अन्त्य लगाएतका १५ बुँदे माग राखेका छन् ।
उनीहरूले १५ बुँदे माग पुरा गर, ज्योतिको जीवन बचाउ, न्यायमा ढिलाई जीवनमा जोखिम, नर्सिङ सुधारको स्पष्ट रोड म्याप, नर्स बचाऔं स्वास्थ्य बचाऔं लगायत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4