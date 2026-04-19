+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शिक्षामन्त्रीसँग मंगोलियाका पूर्वप्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १३:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र मंगोलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री गोम्बोजाभिन जान्दानशातारबीच सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
  • भेटमा नेपाल र मंगोलियाबीच खेलकुद, विशेषगरी विद्यालय तहमा चेस खेलको प्रवर्द्धन तथा आपसी सहकार्यबारे छलफल भएको छ।
  • मन्त्री पोखरेलले नेपाल र मंगोलियाबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन दुवै देश तत्पर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

१८ साउन, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग मंगोलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मंगोलियन चेस फेडेरेशनका अध्यक्ष गोम्बोजाभिन जान्दानशातारले शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र मंगोलियाबीचको लामो कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

साथै, विद्यालय शिक्षामा विशेषगरी चेस खेलको प्रवर्द्धन तथा भविष्यमा खेलकुदका क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।

भेटका क्रममा मन्त्री पोखरेलले नेपाल र मंगोलियाबीचको लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, समान भौगोलिक अवस्था तथा सांस्कृतिक निकटताबारे उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले शिक्षा तथा खेलकुदका क्षेत्रमा, विशेषगरी चेस खेलको प्रवर्द्धनका लागि, मंगोलियन सरकार तथा मंगोलियन चेस फेडेरेशनसँग सहकार्य गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताए ।

नेपाल विद्यालय शिक्षामै खेलकुदलाई प्रभावकारी रूपमा समायोजन गर्दै अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस दिशामा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो। साथै, नेपाल चेस महासंघ र मंगोलियन चेस फेडेरेशनबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री जान्दानशातारले नेपाल र मंगोलियाबीचको लामो कूटनीतिक सम्बन्ध, समान भौगोलिक अवस्था तथा सांस्कृतिक विशेषताबारे चर्चा गर्दै दुवै देश भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले धेरै साझा अनुभव र सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

उनले चेस केवल खेल मात्र नभई शिक्षाको प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गर्दै मंगोलियाले दक्षिण एसियाका विभिन्न देश तथा विश्वका अन्य मुलुकसँग सहकार्य गरी विद्यालय शिक्षामै चेसलाई समायोजन गर्ने कार्य लामो समयदेखि गर्दै आएको जानकारी दिए ।

साथै, उक्त अनुभव नेपालसँग पनि आदानप्रदान गर्न तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न मंगोलिया पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए ।

जान्दानशातारले चेसले विद्यार्थीमा समालोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय गर्ने सीप, समस्या समाधान गर्ने दक्षता तथा बौद्धिक विकास अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले मंगोलियामा विद्यालय शिक्षामै चेसलाई एकीकृत गरी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएको अनुभव साझा गर्दै नेपाल चेस महासंघसँग सहकार्य गरी नेपालको विद्यालय शिक्षामा पनि चेसलाई प्रवर्द्धन गर्न मंगोलियन सरकार तथा मंगोलियन चेस फेडेरेशन आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न तत्पर रहेको पुन: प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सस्मित पोखरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
शिक्षामन्त्री काठमाडौं बाहिर जाने भएपछि संसदीय समितिको बैठक स्थगित

शिक्षामन्त्री काठमाडौं बाहिर जाने भएपछि संसदीय समितिको बैठक स्थगित
एमबीएस प्रश्नपत्र लिक प्रकरण : के गर्दैछ शिक्षा मन्त्रालय ?

एमबीएस प्रश्नपत्र लिक प्रकरण : के गर्दैछ शिक्षा मन्त्रालय ?
एमबीएसको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ : शिक्षामन्त्री

एमबीएसको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ : शिक्षामन्त्री
विश्वविद्यालयमा रेक्टर, रजिस्ट्रार र डिन नियुक्तिमा हस्तक्षेप हुँदैन : शिक्षामन्त्री

विश्वविद्यालयमा रेक्टर, रजिस्ट्रार र डिन नियुक्तिमा हस्तक्षेप हुँदैन : शिक्षामन्त्री
निजी क्षेत्रले पनि शनिबार र आइतबार बिदा दिनेमा विश्वस्त छौं : मन्त्री पोखरेल

निजी क्षेत्रले पनि शनिबार र आइतबार बिदा दिनेमा विश्वस्त छौं : मन्त्री पोखरेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो
संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित