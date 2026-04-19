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सिन्धुली कार दुर्घटना : चालकसहित ३ जना सुनकोशी नदीमा बेपत्ता

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १४:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिन्धुलीको मध्यपहाडी राजमार्गबाट बसले ठक्कर दिँदा कार सुनकोशी नदीमा खस्दा तीन जना बेपत्ता भएका छन् ।
  • दुर्घटनामा गोलन्जोर गाउँपालिका–१ का गणेश थापा, चालक र एक जना हेल्पर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
  • काठमाडौंबाट ओखलढुङ्गा जाँदै गरेको बसले खोटाङबाट खुर्कोटतर्फ आउँदै गरेको कारलाई ठक्कर दिँदा सो दुर्घटना भएको हो ।

१८ साउन, काठमाडौं । सिन्धुलीस्थित मध्यपहाडी राजमार्गबाट सुकोशी नदीमा कार खस्दा तीन जना बेपत्ता भएका छन् ।

बेपत्ता हुनेहरूमा नाम नखुलेका कार चालक, कारमा सवार सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–१ का गणेश थापा र नाम नखुलेका एक जना हेल्पर छन् ।

फिक्कल गाउँपालिका–२ नवलपुरमा काठमाडौंबाट ओलखढुंगातर्फ जाँदै गरेको हेमबहादुर तामाङले चलाएको बा. प्र. ०८–००१ ख ०१४४ नम्बरको बसले उक्त खोटाङबाट खुर्कोटतर्फ आउँदै गरेको कारलाई ठक्कर दिएको थियो ।

बसको ठक्करबाट कार नदीमा बसेको हो । कारको नम्बर खुलेको छैन ।

सिन्धुली कार दुर्घटना
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