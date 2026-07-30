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अनसनरत नर्स ज्योति रानाभाटका प्रतिनिधिसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वार्ता हुँदै

२०८३ साउन १८ गते १५:१६ २०८३ साउन १८ गते १५:१६

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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अनसनरत नर्स ज्योति रानाभाटका प्रतिनिधिसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वार्ता हुँदै

News Summary

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  • अनसनरत नर्स ज्योति रानाभाटका प्रतिनिधिसँग सरकारले आज स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा वार्ता सुरु गरेको छ।

१८ साउन, काठमाडौं । अनसनरत नर्स ज्योति रानाभाटका प्रतिनिधिसँग सरकारले वार्ता सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा केहीबेर अघिबाट वार्ता सुरु भएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवालयका अनुसार वार्तामा ज्योति रानाभाटको तर्फबाट जीता बराल, कल्पना रिजाल, कविता सिटौला र इन्द्रप्रसाद अर्याल सहभागी छन् ।

मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ सचिव डा. विकास देवकोटा, अतिरिक्त सचिव डा.संगीता मिश्रका साथै मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार र कानुन शाखाका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।

वार्तामा रानाभाटले उठाउँदै आएका मागहरूबारे सहमतिमार्फत समाधान खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयले जनकराी दिएको छ ।

नर्स रानाभाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान( वीर अस्पताल) मा नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर गर्दैछिन् ।

१५ बुँदे माग राखेर उनी शनिबारदेखि अनसन बसेकी थिइन् ।

रानाभाटले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्स र मिडवाइफका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न माग गरेकी छिन् । यसका साथै सम्मानजनक सेवा–सर्त, पर्याप्त दरबन्दी, श्रम शोषणको अन्त्य, जोखिम भत्ता, सार्वजनिक बिदा तथा विभेदकारी कानुनी व्यवस्था संशोधन लगायतका माग राखेकी छिन् ।

१४ साउनदेखि नेपाल नर्सिङ काउन्सिल परिसरमा आमरण अनशनरत रानाभाटलाई शनिबार वीर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । रक्तचाप र सुगरको मात्रा अत्यधिक घटेपछि आइतबार क्याबिनबाट आईसीयूमा सारिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।

अनसन ज्योति रानाभाट नर्स
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
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