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नागरिकमाथि गोली चल्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ : रास्वपा महामन्त्री (अन्तर्वार्ता)

कुनै पनि देशमा नागरिकप्रति गोली चल्दै गर्दाखेरि त्यसको जिम्मेवारी त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी त्यो देशको गृहमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी भनेको राजीनामा नै हो कि होइन भन्ने चाहिँ मिहिन बहस हुनुपर्छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते २२:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सुनसरी र सिरहा घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
  • आचार्यले लोकतान्त्रिक देशमा नागरिकमाथि गोली चल्नु गम्भीर परिस्थिति भएको भन्दै यसको जिम्मेवारी राज्यको चेन अफ कमान्डमा रहेका व्यक्तिहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
  • उनले संसद्को पछिल्लो चार महिनाको कार्यसम्पादन निराशाजनक रहेको भन्दै यसरी चलेको संसद्ले कुनै परिणाम नल्याउने दाबी गरे ।

१८ साउन, काठमाडौं । रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पछिल्लो समयमा भएका सुनसरी सिरहा लगायतका घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लगायतले लिनुपर्ने बताएका छन् ।

हिमालय टिभीको यक्ष प्रश्न कार्यक्रममा उनले लोकतान्त्रिक समाज र देशमा कुनै पनि नागरिकमाथि गोली चल्नु भनेको अप्ठेरो परिस्थिति भएकाले त्यो परिस्थितिको जिम्मेवार सबै हुने बताए ।

‘कुनै पनि देशमा नागरिकप्रति गोली चल्दै गर्दाखेरि त्यसको जिम्मेवारी त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी त्यो देशको गृहमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ, त्यसको जिम्मेवारी त्यो होल ‘चेन अफ कमान्ड’का विभिन्न अवयवमा भएका व्यक्तिहरुले पनि लिनुपर्छ’ महामन्त्री आचार्यले भने ।

उनले त्यो जिम्मेवारी लिनु भनेको राजीनामै दिनु चाहिँ नभएको बताए । ‘तर, त्यो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ राजीनामा हो कि होइन भन्ने विषयमा चाहिँ फेरि फेरि के हुनुपर्छ? मिहिन ढंगले बहस चाहिँ हुनुपर्छ’ उनले भने,’ संरचनागत तरिकामा चाहिँ तल हुने हरेक गतिविधिहरुलाई चाहिँ, हरेक चिजलाई चाहिँ राजीनामासँग जोडियो भने संरचना कसरी फङ्सन गर्छ? त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो । त्यसको ग्राभिटी कत्रो छ।’

पहिले रास्वपाका नेताहरू तल भएका घटनाहरूको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीहरूको राजीनामा मागेको प्रसंगबारे प्रश्न गर्दा महामन्त्री आचार्यले पहिले र अहिलेको कन्टेक्स फरक रहेको बताए ।

‘हरेक चिजमा चाहिँ राजीनामा नै माग्न थालियो भने राज्य चल्न पनि त फेरि चल्दैन होला नि । पहिला किन मागिन्थ्यो ? पहिलाको ग्राभिटी के आजकै दिनको ग्राभिटी जस्तै ठूलो ग्राभिटी हो त ?’ उनले भने ।

उनले व्यक्तिगत रुपमा आफू पहिलेको बेठीक अहिलेको ठीक भन्ने पक्षमा नरहेको बताए ।

‘एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा, एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा, त्यो देशको नागरिकप्रति गोली चल्नु भनेको चाहिँ सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। यो भन्नलाई मलाई कुनै पनि आपत्ति छैन’ उनले भने,’जति ठूलो ठूलो पद, नेतृत्वको जति माथिल्लो तह, जिम्मेवारी त्यति नै बढी हो नि त। जिम्मेवारी देश बनाउने व्यक्तिहरु अथवा राज्यको तह-तप्कामा रहेका व्यक्तिहरू अभियस जिम्मेवारी हुन्छ नि । म के भन्ने पक्षमा छैन भने- केही कुरा पहिला ठिक, आज आएर गलत, अथवा आज आएर त्यो पहिलाको कुरा ठिक, आज गलत भन्ने व्यक्ति नै होइन।’

उनले पछिल्ला घटनाबाट पाठ सिकेर अब त्यस्तो हुन नदिनेमा सरकार सजग रहनुपर्ने बताए । अहिले सुनसरीको घटना धुनषा भन्दा पश्चिम लागने भनेर त्यसैलाई उपलब्धी मान्ने छुट सरकारलाई नभएको उल्लेख गरे ।

‘चार महिने कार्यकालको मुल्यांकनमा ४० लाई पासमार्क मान्ने हो भने संसद् फेल’

महामन्त्री आचार्यले पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा संसद् राम्ररी नचलेको बताए । उनले चार महिनाको अवधिको उतीर्ण नम्बर ४० मान्ने हो भने अहिलेको फेल भएको उल्लेख गरे । ‘३२ लाई पास मान्ने हो भने त पास भयो । तर ४० लाई मान्ने हो भने फेल भयो ।’

उनले अहिले संसद जसरी चलेको छ त्यसले कुनै परिणाम नल्याउने दाबी गरे ।

‘हाम्रो जुन पार्लियामेन्ट्री प्राक्टिक्स छ । यो तरिकाले चलाइयो भने यसबाट आउने आउटपुट चाहिँ राइट आउँदैन । अस्ती २ हप्तापछि पार्लियामेन्ट खुल्दा खाली थियो’ उनले भने,’अहिले चार महिनामा सांसदहरूमा उत्साह घटिरहेको छ ।’

सांसदले संसद्‌मा राखेका कुराको सम्बोधन हुने कुनै संयन्त्र नरहेको उनले बताए ।

‘संसद्‌मा बोल्दा त्यहाँ बोलेको कुरा सम्बोधन हुँदैन भने कहाँ बोलेको हुन्छ त?,’ उनले भने,’एउटा सांसदका लागि पाँच वर्षमा १५ करोड राज्यको लगानी हुन्छ । एक वर्षमा ३ करोड खर्छ हुन्छ । त्यसको आउटपुट कति आउनुपर्छ ?’

गृहमन्त्री प्रधानमन्‍त्री महामन्त्री रास्वपा विपिन कुमार आचार्य
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