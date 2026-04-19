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देवानगञ्ज घटनाका घाइते भेट्न पुगेका गृहमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते २२:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको देवानगन्ज गोलीकाण्डका घाइतेलाई भेट्न विराटनगर पुगेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताविरुद्ध अस्पताल बाहिर चर्को नाराबाजी भएको छ ।
  • प्रदर्शनकारीले गोलीकाण्डका मृतकलाई सहिद घोषणा, उचित क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा समेत मागेका छन् ।
  • न्युरो अस्पतालमा उपचाररत घाइतेलाई भेट्न मन्त्रीद्वय अस्पताल प्रवेश गर्दा स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए ।

१३ साउन, विराटनगर । सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा भएको घटनाको घाइतेलाई भेट्न नेपाल सरकारका दुई मन्त्री विराटनगर आउँदा नाराबाजी भएको छ ।

देवानगन्ज गोलीकाण्डका घाइतेलाई भेट्न बिहीबार राति विराटनगर आएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता अस्पताल पुगेका बेला बाहिर  नाराबाजी भएको हो ।

घाइतेहरूको उपचार भइरहेको न्युरो अस्पतालमा मन्त्रीद्वय प्रवेश गरेलगत्तै अस्पताल बाहिर भेला भएका  प्रदर्शनकारीले मन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले गोलीकाण्डमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै चर्को नाराबाजी गरेका थिए  ।

गोलीकाण्डको छानबिनको माग गरेका स्थानीयले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा पनि मागेका छन् ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ
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