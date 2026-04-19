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शक्तिशाली एआई मोडल मूल्यांकनका लागि ह्वाइट हाउसले तयार गर्‍यो भोलन्टरी फ्रेमवर्क

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १३:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ह्वाइट हाउसले शक्तिशाली एआई मोडलहरूको सुरक्षा परीक्षण र नियमनका लागि आवश्यक पर्ने भोलन्टरी फ्रेमवर्क तोकिएको समयसीमाभित्रै तयार पारेको छ।
  • यो फ्रेमवर्कले एआई विकासकर्ताहरूलाई सरकारी निकायसँग समन्वय गरी मोडलहरूको सुरक्षा तथा जोखिमसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने संरचना प्रदान गर्नेछ।
  • ह्वाइट हाउसले यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र विवरण गोप्य राखे पनि यसको समीक्षाका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग मङ्गलबार बैठक आयोजना गरेको छ।

ह्वाइट हाउसले शक्तिशाली एआई मोडलहरूको मूल्यांकनका लागि भोलन्टरी फ्रेमवर्क तयार पारेको छ। तोकिएको समयसीमाभित्रै यो ढाँचा तयार भएको ह्वाइट हाउसले सोमबार जनाएको छ।

तर यो फ्रेमवर्कभित्र के समावेश छ, कसकसले यसलाई हेर्न पाएका छन् वा कम्पनीहरूले कहिलेदेखि यसको प्रयोग सुरु गर्नेछन् भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

एक्सियोससँग कुरा गर्दै ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले भने, ‘जुन २ को कार्यकारी आदेशमा उल्लेख गरिएको ऐच्छिक ढाँचा तोकिएको समयभित्र तयार भएको छ।’

ती अधिकारीले थपे, ‘अर्को चरणका लागि उद्योगहरूसँग छलफल भइरहेको छ।’

प्रशासनले एन्थ्रोपिक, ओपनएआई र गुगल बाहेक अन्य धेरै साझेदारहरूसँग पनि सहकार्य गरिरहेको उनले बताए।

सो समयसीमाअघि ती तीन प्रमुख ल्याबहरूले फ्रेमवर्कको मस्यौदामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए। यो ढाँचाले एआई विकासकर्ताहरूलाई सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने संरचना प्रदान गर्छ। यसबाट निर्माणका क्रममा रहेका मोडलहरू नियमनको दायरामा पर्छन् या पर्दैनन् भन्ने निर्धारण हुनेछ।

नयाँ मोडल सार्वजनिक हुनुभन्दा ३० दिनअघि सरकारले पहुँच पाउँदा पालना गर्नुपर्ने गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र आन्तरिक जोखिमसम्बन्धी नियमहरू यस ढाँचामा उल्लेख हुनुपर्छ।

साथै, कुन ‘विश्वसनीय साझेदार’ हरूले ती मोडलहरूमा सुरुवाती पहुँच पाउनेछन् भन्ने कुरा पनि यसमा सामेल हुनुपर्छ।

कार्यकारी आदेश अनुसार एआई मोडलहरूको उन्नत साइबर क्षमता परीक्षण गर्ने प्रक्रिया भने वर्गीकरण गरिएको छ।

कुन मोडलहरू यस आदेशको दायरामा पर्छन् भन्ने मापदण्ड पनि गोप्य राखिनेछ। यो विवरण आवश्यकता अनुसार एआई विकासकर्ता र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई मात्र दिइनेछ।

कार्यकारी आदेशले यो फ्रेमवर्कलाई पूर्ण रूपमा गोप्य भनी तोकेको थिएन। त्यसैले नीति निर्माताहरू र पर्यवेक्षकहरूले यसको विवरण बाहिर आउने अपेक्षा गरेका थिए। विकास अन्तर्गत रहेका मोडलहरू यो ढाँचाभित्र पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने जान्न कम्पनीहरूले सुरुमै स्पष्टता चाहेका छन्।

ह्वाइट हाउसका अधिकारीले भने, ‘कुनै कुरा वर्गीकरण नगरिनुको अर्थ हामी त्यसलाई सबैसामु सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने होइन।’

स्रोतका अनुसार ह्वाइट हाउसले यो फ्रेमवर्कको समीक्षा गर्न मंगलबार कम्पनीहरूसँग कर्मचारी स्तरको बैठक आयोजना गर्दैछ।

एआई मोडल ह्वाइट हाउस
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