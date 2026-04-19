१९ साउन, स्याङ्जा । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा एक किसानको खोरमा पसेर बाघले १० वटा बाख्रा मारिदिएको छ ।
गएराति गल्याङ नगरपालिका–५ रूपखानीका श्याम रानाको खोरमा पसेर बाघले १० बाख्रा मारिदिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ ।
डीएसपी रमेशदत्त अवस्थीका अनुसार नौ वटा बाख्रा खोरमै मरेको अवस्थामा फेला परेका छन् भने, एउटा बाख्रा हराइरहेको छ ।
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