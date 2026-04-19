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गोलबजार घटना : उच्चस्तरीय छानबिन समितिद्वारा स्थानीयस्तरमा छलफल सुरु

गणेश यादवको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयले सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमो उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

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सुरेश राय सुरेश राय
२०८३ साउन १९ गते १५:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर १५ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
  • समितिले घटनास्थलको अवलोकन, प्रमाण संकलन र सर्वदलीय बैठकसहित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
  • गोलीकाण्डको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र व्यवसायीको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कार्यलाई समितिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

१९ साउन, सिरहा । सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनापछि भड्किएको तनावको ठूलो प्रभाव सिरहाको गोलबजारमा परेको थियो । गोलबजारमा प्रहरीको गोली समेत चल्यो ।

प्रहरीको गोलीबाट सिरहाको औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका १५ वर्षीय गणेश यादवको ज्यान गएको थियो ।

गणेशको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयले सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमो उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

सो समिति गोलबजार पुगेर अध्ययन थालेको छ । समितिले घटनास्थलको अवलोकन, आवश्यक तथ्य तथा प्रमाण संकलन र सरोकारवालासँग छलफल गर्दै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

छानबिन समितिले सोमबार गोलबजारमा भएका घटनास्थलहरूको अनुगमन गरेको थियो । त्यसपछि मंगलबार बिहान गोलबजार नगरपालिकामा सर्वदलीय बैठक बसेर घटनाबारे जानकारी लिएको छ ।

यसैगरी, दोस्रो चरणमा उद्योग वाणिज्य संघ गोलबजारका अध्यक्ष विजय साहसहितका व्यवसायीहरूसँग बैठक बसेर आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति, घटनाको पृष्ठभूमि तथा व्यवसायीका गुनासाबारे जानकारी लिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले तेस्रो चरणमा मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टै बैठक गरी घटनाको कारण, प्रभाव र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उपायबारे छलफल गरेको गोलबजार नगरपालिकाकाका प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

समितिका संयोजक सहसचिव शाहीले सुनसरीमा सुरु भएको घटनाको प्रभाव सिरहाको गोलबजारसम्म कसरी फैलियो ? आन्दोलनका क्रममा गोली चल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? र, गणेश यादवको मृत्यु कसरी भयो ? भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छानबिन भइरहेको बताए ।

उनले पहिलो प्राथमिकता गोलीकाण्डको सत्यतथ्य उजागर गर्दै र घटनाको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयमा पेस गरिने जानकारी दिए ।

यस्तै, व्यवसायीको भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण स्थानीय प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संकलन गरिरहेको उनले बताए ।

गोलबजार उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय साहले व्यवसायीलाई सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्दै पुरानै अवस्थामा फर्काउने जिम्मेवारी राज्यको भएको बताए ।

उनले दोषी जोसुकै भए पनि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे ।

गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले गोलीकाण्डसँगै आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीले बेहोरेको क्षतिको पनि छुट्टै छानबिन गरी राज्यले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मृतक गणेश यादवको घरमा पुगेर परिवारसँग सहमति गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति गोलबजार गोलीकाण्ड
लेखक
सुरेश राय

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