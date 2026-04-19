+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सेयर बजारका सबै सूचक घटे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १५:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मंगलबार सेयर बजार २१.१५ अंकले घटेर २६६३ विन्दुमा कायम भएको छ ।
  • बजारमा आज ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
  • सूचीकृत भएदेखि नै मूल्य बढिरहेको एभरेस्ट कलरको सेयर मूल्य आज पनि १५ प्रतिशतले बढेको छ ।

१९ साउन, काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार २१.१५ अंक घटेको छ ।

अघिल्लो दिन १.२० अंक घटेको बजारले साताको दोस्रो कारोबार दिन पनि गिरावटलाई निरन्तरता दियो । आजको कारोबारपछि बजार परिसूचक नेप्से २६६३ अंकमा कायम भएको छ । कारोबारका क्रममा दिनभर नै नेप्से परिसूचक रातो रह्यो ।

कारोबार रकम घटेको छ । अघिल्लो दिन ४ अर्ब ५७ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ७ करोडको भयो ।

आज ५८ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २१४ को घट्यो भने ५ को स्थिर रह्यो । सबै समूहगत सूचक घटेका छन् । व्यापार, अन्य र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह १ प्रतिशतभन्दा धेरै घटे ।

बैंकिङ ०.८०, विकास बैंक ०.५०, फाइनान्स ०.१४, होटल तथा पर्यटन ०.६१, जलविद्युत् ०.५५, लगानी ०.७२, जीवन बीमा ०.८२, उत्पादन तथा प्रशोधन १.३१, माइक्रोफाइनान्स ०.७२, निर्जीवन बीमा ०.५४, अन्य १.०४ र व्यापार १.१९ प्रतिशत घटे ।

एभरेस्ट कलरको मूल्य आज पनि १५ प्रतिशत बढ्यो । सूचीकृत भएदेखि नै मूल्य बढिरहेको यस कम्पनी प्रतिकित्ता १ हजार ७३१ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै खानीखोला हाइड्रोपावरको १०.०७, जोशी हाइड्रोपावरको ५.२६, छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको ४.४४, महिला लघुवित्तको ४.०२ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

सप्तकोशी विकास बैंकको ११.६७, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ३.९९, सामुदायिक लघुवित्तको मूल्य ३.४९ प्रतिशत घट्यो । आज रकमका आधारमा धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा खानीखोला हाइड्रोपावार, सिद्धार्थ बैंक, नेसनल हाइड्रोपावर, सेन्ट्रल फाइनान्स र रिडी पावर छन् ।

#सेयरबजार #नेप्से सेयर बजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७३ खारेज

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७३ खारेज
स्वास्थ्यमन्त्री भन्छिन्- एन्टी स्नेक भेनमको अभाव छैन

स्वास्थ्यमन्त्री भन्छिन्- एन्टी स्नेक भेनमको अभाव छैन
राप्रपाभित्र खेल्दा एमाले बागमतीमा हलचल

राप्रपाभित्र खेल्दा एमाले बागमतीमा हलचल
सांगीतिक टूरपछि सार्वजनिक जीवनबाट टाढिने अरियाना ग्रान्डेको निर्णय

सांगीतिक टूरपछि सार्वजनिक जीवनबाट टाढिने अरियाना ग्रान्डेको निर्णय
सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न कांग्रेसको नयाँ कार्यविधि

सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न कांग्रेसको नयाँ कार्यविधि
आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश

आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित