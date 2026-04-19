नर्स ज्योतिले तोडिन् अनशन, १९ बुँदे सहमति

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- सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि नर्स ज्योति रानाभाटले आफ्नो आमरण अनशन तोडेकी छिन्।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा निर्धारण गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।
- गत साउन १४ गतेदेखि १५ बुँदे माग राखी अनशनमा बसेकी रानाभाटका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ।
२० साउन, काठमाडौं । नर्स ज्योति रानाभाटले आमरण अनशन तोडेकी छन् । सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेकी हुन् ।
सरकारकातर्फबाट स्वास्थ्य तथा खाद्यय स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्त चन्द्र झा र कानुन अधिकृत जयप्रसाद सुवेदी र नर्स रानाभाटबीच सहमति भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका साथै प्रधानमन्त्रीकी स्वकीय सचिव प्रकृति ढकाललगायत अन्य विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा सहमति गरेर ज्योतिले अनशन तोडेकी हुन ।
सहमति अनुसार नर्स तथा मिडवाइफलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक तथा सम्मानजनक सेवा सुविधा निर्धारण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्नेछ । यो कार्यदलले कम्तिमा ६ महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नर्स रानाभाटले १५ बुँदे माग राख्दै साउन १४ गतेदेखि नेपाल नर्सिङ काउन्सिल परिसरमा आमरण अनशन सुरु गरेकी थिइन् । उनका माग सम्बोधनको पहल गर्ने गरी सहमति भएको छ ।
रानाभाटले सेवा सुविधाका साथै भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी नेपाल नर्सिङ परिषद्, गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा, निष्पक्ष लाइसेन्स परीक्षा, सम्मानजनक सेवा–सुविधा तथा सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको माग अघि सारेकी थिइन् ।
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