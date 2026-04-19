नबिल बैंकको एजुकेसन हब सञ्चालन, शैक्षिक कर्जा तथा बैंकिङ सहायता दिने

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- नबिल बैंकले काठमाडौंको पुतलीसडकमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘नबिल बैंक एजुकेसन हब’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
- बैंकका अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरीले शिक्षामा गरिने लगानी राष्ट्रको भविष्य निर्माणका लागि भएको बताउँदै हबमार्फत विद्यार्थीलाई वित्तीय पहुँच तथा मार्गदर्शन प्रदान गरिने उल्लेख गरे ।
- अष्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अर्न्स्टले विद्यार्थी तथा अभिभावकका लागि नबिल बैंकले ल्याएको यो \'एकद्वार सहयोग केन्द्र\' अवधारणा समयसापेक्ष र स्वागतयोग्य रहेको बताए।
२० साउन, काठमाडौं । नबिल बैंकले काठमाडौंको पुतलीसडकमा ‘नबिल बैंक एजुकेसन हब’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । हबको सोमबार नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अर्न्स्ट, नबिल बैंकका अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । त्यस अवसरमा बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा वरिष्ठ व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
उच्च शिक्षाका लागि विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थी, उनीहरूका अभिभावक, शैक्षिक परामर्शदाता संस्था तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सरोकारवालालाई लक्षित गरी एजुकेशन हब सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकको भनाइ छ । उक्त हबबाट बैंकिङ, वित्तीय तथा परामर्श सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
नबिल बैंकका अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरीले विद्यार्थीलाई आवश्यक वित्तीय पहुँच, मार्गदर्शन तथा बैंकिङ सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हब स्थापना गरिएको बताए । उनले भने, ‘शिक्षामा गरिने लगानी एक व्यक्तिमा मात्रै नभइ समग्र परिवार, समाज र राष्ट्रको भविष्य निर्माणका लागि हो, मुलुकको शिक्षालाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै भावी पुस्तालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले हबको स्थापना गरिएको हो ।’
देशैभरका शाखाहरूमा कम्तीमा एजुकेसन हबको एउटा काउन्टर व्यवस्था गरेर यस पहललाई विस्तार गरिने उनले बताए । नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अर्न्स्टले, एजुकेसन हबको सुरुवातले अष्ट्रेलिया र नेपालबीचको सम्बन्धको मूल मर्मभित्र रहेको शिक्षाको माध्यमबाट जनशक्तिमा लगानी गर्ने कार्यलाई प्रतिविम्बित गरेको बताए ।
उनले भने, ‘भरपर्दो र पारदर्शी प्रणालीहरूले समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ, जसबाट विद्यार्थी, परिवार, शैक्षिक संस्था र वित्तीय सेवा प्रदायकहरू सबै लाभान्वित हुन्छन् ।’
विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूका लागि ‘एकद्वार सहयोग केन्द्र’का रूपमा यो ‘हब’ स्थापना गर्ने नबिल बैंकको प्रतिबद्धतालाई उनले स्वागत गरे । ‘यो अवधारणा व्यवहारिक र समयसापेक्ष छ । साथै, छनोट तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया मजबुत बनाउन नबिल बैंकले गरेको प्रयासहरूको पनि दूतावास सराहना गर्दछ’ उनले भने।
बैंकले शिक्षा मानव पुँजी निर्माण, राष्ट्रिय विकास तथा मुलुकको भविष्यका लागि गरिने दीर्घकालीन लगानी भएको जनाएको छ । साथै विगतदेखि नै आफ्नो देशव्यापी शाखा सञ्जालमार्फत हजारौं विद्यार्थीलाई शैक्षिक कर्जा तथा बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको बैंकले जनाएको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई वित्तीय सहायता मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै बैंकले एजुकेसन हबमार्फत विशेषज्ञ सेवा पनि उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, नबिल बैंक लिमिटेडका सञ्चालक अनन्त पौड्यालले भने, ‘विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको बदलिँदो आवश्यकता सम्बोधन गर्न एजुकेशन हब स्थापना गरिएको हो । शिक्षा कर्जा प्रवाहमा मात्र सीमित नरही यस हबले विदेश अध्ययनको सम्पूर्ण यात्रामा आवश्यक बैंकिङ सेवा, वित्तीय परामर्श तथा विशेष सहजीकरण प्रदान गर्नेछ ।’ ग्राहक केन्द्रित नवप्रवर्तन र अर्थपूर्ण वित्तीय समाधानमार्फत दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्ने नबिल बैंकको प्रतिबद्धताको यो अर्को महत्वपूर्ण कदम रहेको उनले बताए ।
परम्परागत बैंकिङ सेवाभन्दा फरक, एजुकेसन हबले शिक्षा क्षेत्रका लागि नबिल बैंकलाई एक विश्वसनीय वित्तीय तथा ज्ञान साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हबमा शैक्षिक बैंकिङसम्बन्धी विशेषज्ञ टोली रहनेछ ।
जसले ग्राहकलाई छिटो, सहज तथा विशेषीकृत सेवा प्रदान गर्नेछ । बैंकको शैक्षिक कर्जाको प्रमुख विशेषतामध्ये एक विद्यार्थीको अध्ययन अवधिभर उपलब्ध हुने मोरेटोरियम सुविधा हो । यस सुविधाले विद्यार्थीलाई अध्ययन अवधिभर नियमित कर्जा किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट राहत प्रदान गर्दै अध्ययन, अनुसन्धान, सीप विकास तथा भावी करियर निर्माणमा केन्द्रित हुन सहयोग पुर्याउने बैंकको भनाइ छ ।
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