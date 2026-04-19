‘मिस नेपालबाट डायस्पोराको दोस्रो पुस्तालाई प्रेरित गर्न चाहन्छु’

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- दीपमाला ढकाल मिस नेपाल २०२६ घोषित भएकी छिन्।
- हङकङमा जन्मेहुर्केकी ढकाल मिस नेपालको उपाधि जित्ने पहिलो गैरआवासीय नेपाली हुन्।
- उनी हाल गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यसमितिमा हङकङबाट दोस्रो पुस्ताकी संयोजकको भूमिकामा छिन्।
दीपमाला ढकाल मिस नेपाल २०२६ घोषित भएकी छन् । हङकङमा जन्मे, हुर्केकी उनी मिस नेपाल बन्ने पहिलो गैरआवासीय नेपाली हुन् ।
उनी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वर्तमान कार्यसमितिमा हङकङबाट ‘दोस्रो पुस्ताकी संयोजक’ हुन् ।
प्रस्तुत छ उनीसँगको भिडियो संवाद :
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