कांग्रेस संस्थापन इतर भेला : प्रतिवेदन लेख्न निधिदेखि साउदसम्मलाई जिम्मेवारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना गर्ने राष्ट्रिय भेलाका लागि प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी नेताहरूलाई तोकिएको छ।
- राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न विमलेन्द्र निधि, सांगठनिक प्रतिवेदनका लागि उमाकान्त चौधरी र समसामयिक विषयमा प्रतिवेदन लेख्न एनपी साउदलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
- आर्थिक नीति प्रतिवेदन डा. प्रकाशशरण महत र कानुन तथा विधान लेखनको जिम्मेवारी रमेश लेखकले पाएका छन् भने प्रचार प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले प्रतिवेदन कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
२१ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतरले गर्ने राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनहरू लेखनका लागि नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
२९ देखि ३१ साउनमा हुने भेलामा पेस गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न नेता विमलेन्द्र निधिलाई संयोजक तोकिएको छ ।
यसैगरी सांगठनिक प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी उमाकान्त चौधरीले पाएका छन् भने समसामयिक विषयमा प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी एनपी साउदले पाएका छन् ।
साथै कांग्रेसको आर्थिक नीति प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी डा. प्रकाशशरण महतले पाएका छन् भने कानुन तथा विधान लेखनको जिम्मेवारी रमेश लेखकले पाएका छन् ।
राष्ट्रिय भेलाका लागि गठित प्रचार प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार प्रतिवेदन लेखन कार्यदल ७ देखि ११ सदस्यीय गठन गरिएको छ ।
विश्वकर्माले भने, ‘प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी पाउनु भएका नेताहरूले धमाधम आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4