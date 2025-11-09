चुनदेवीमा कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको बैठक सुरु, के-के विषयमा हुँदैछ छलफल ? 

२३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको बैठक चुनदेवीमा सुरु भएको छ । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरूले सोमबार चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका थिए ।
सोही सम्पर्क कार्यालयमा मंगलबार(आज) बस्ने भनिएको बैठक सुरु भएको हो । बैठक निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलोगरी सुरु भएको हो ।
आजको बैठकले साउन ६ गतेको बीपी स्मृति दिवस मनाउन स्थान र कार्यतालिका तोक्ने लगायतका छलफल गर्ने बताइएको छ ।
यसअघि हिजोको बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले पार्टी एकताको सम्भावना र बीपी स्मृति दिवसबारे आजको बैठकबाट निर्णय लिने बताएका थिए ।
‘एकताको प्रयास कहाँसम्म पुगेको छ र अब एकताका बारेमा हामी के गर्ने ? पहिलो प्रस्ताव यही हुन्छ,’ नेता विश्वकर्माले भनेका थिए, ‘दोस्रो कुरा साउन ६ गते बीपी स्मृति दिवस छ । यो सम्पर्क कार्यालयबाट गरिने कार्यहरू मध्येमा ऐतिहासिक रूपमा बीपी स्मृति दिवस काठमाडौंमा मनाउने छौं । त्यसको मिति कन्फर्म छ । स्थान र कार्यतालिका भोलिको बैठकले तय गर्ने छ ।’
यस्तै, इतर समूहले समानान्तर रूपमा १५ औं महाधिवेशनको तयारी समेत गरेको छ । त्यसको सम्भावनाबारे पनि नेता विश्वकर्माले संकेत गरेका थिए ।
‘१५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका र महाधिवेशनमा यो सम्पर्क कार्यालयबाट हुने गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने बारेमा पनि भोलि निष्कर्ष निकालिने छ । निर्णय गरिने छ,’ उनले भनेका थिए ।
देउवा समूहका नेताको यो बैठकको नेतृत्व निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरिरहेका छन् ।
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