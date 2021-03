अष्ट्रेलियामा होलीको रौनक, प्रधानमन्त्री स्कटले दिए शुभकामना

आफ्नो मातृभूमि छाडेर जनजीविकाका लागि अन्य देशहरुमा कर्म गर्न गए पनि हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले आफ्नो चाड पर्वहरु धुमधामसँग मनाउने गर्दे आएका छन् । विशेषतः अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरु यस मामिलामा अझ अगाडि देखिन्छन् ।

दशैं होस या तिहार, होली होस या तीज, चाडबाड मनाउने, सँस्कृतिको जगेर्ना र प्रवर्धन गर्ने कुरामा नेपालीहरु अरुभन्दा अगाडि नै छन् । यसैको उदाहरण बनेको छ, यही वर्ष अष्ट्रेलियाभरीका नेपाली समुदायले मनाएको होलीको खुशीयाली साटासाट कार्यक्रम ।

गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण सामूहिक भेलामा प्रतिबन्ध लगाइएपछि साथीभाइहरुसँग खुलेर होली मनाउन नपाएका अष्ट्रेलियाका नेपालीहरु यस वर्ष भने धुमधाम र हर्षोल्लासका साथ हिन्दुहरुको महान चाड होली मनाएका छन् ।

होलीको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आफ्नो मातृभूमिसँगको सास्कृतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन अष्ट्रेलियाका विभिन्न सहरहरुमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुले सद्भावका साथ यो वर्ष होली मनाए ।

नेपाली युवायुवतीहरु तथा बालबालिकाहरु सेतो रंगको टिसर्ट लगाएर अनुहारमा रातो, निलो, पहेँलोलगायतका रंग एक अर्कालाई लगाइदिएर होली पर्वको खुशीयाली साटासाट गरेको फोटोहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा छ्याप्छ्याप्ती देख्न पाइयो ।

होलि पर्व रंग छर्किने र मनोरञ्जनका लागि मात्र मनाइने चाड नभइ मातृभूमिबाट टाढा रहेर पनि जन्मभूमिसँगको साँस्कृतिक सम्बन्ध कायम राख्ने एउटा गतिलो माध्यम पनि हो भन्ने सन्देश अष्ट्रेलियाका नेपालीहरुले दिए ।

अस्टेलियाका मुख्य सहरहरु सिड्नी, मेलबर्न, तास्मानियालगायतका अन्य सहरहरुमा नेपालीहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी यस वर्ष होली मनाएका थिए ।

अष्ट्रेलियाको रिजनल क्षेत्रमा होलीको रौनकता

भिसा प्रकृयाका कारण पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियाको ग्रामीण क्षेत्रहरुमा नेपालीहरुको उपस्थिति बाक्लिदै गएको छ ।

अष्ट्रेलियाका ग्रामीण क्षेत्रहरु मध्येको नेपालीहरुको मुख्य रोजाइ बनेको तास्मानियामा पनि यस वर्ष नेपालीहरु ठूलै संख्यामा सहभागी भएर साँस्कृतिक एकताको सन्देश दिए ।

विगतका वर्षहरुमा ५०/६० जना भेला भएर मनाइने होली यस वर्ष तास्मानियाको दोश्रो ठूलो सहर लन्चेस्टनमा करिब ३०० जना नेपालीहरु सहभागी भएर होलीको रंग साटासाट गरे ।

नेपाली सोसाइटी अफ नर्दन तास्मानियाले आयोजना गरेको होली कार्यक्रममा उपस्थित संख्या देखेर सोसाइटीका अध्यक्ष नवराज मुडवरी दंग परेका थिए ।

त्यहीमाथि, साना साना नेपाली बालबालिकाहरुको तथा हिमालयन रकफिल्ड व्याण्ड र स्थानीय कलाकारहरुको सांगितिक प्रस्तुतिले रंग खेल्न आएका नेपालीहरुलाई अझै ऊर्जा थपेको थियो ।

नेपाली युवायुवतीहरु हातमा रंग लिएर एक अर्कालाई छ्यापाछ्याप गरिरहेको दृश्य देख्दा उपस्थित धेरैले आफू नेपालमै होली खेलेको जस्तो महसुस भएको बताइरहेका थिए ।

लन्चेस्टन मात्र होइन, अन्य ग्रामीण सहरहरुमा पनि नेपालीहरुले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी होली मनाएका थिए ।

स्कट मरिसनको होली शुभकामना

Wishing our Hindu Australian community, my good friend @narendramodi and all the people who are celebrating it, a happy and colourful Holi!

होली की शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/rjz1MA8gHJ

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) March 28, 2021