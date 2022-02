नेपालमा १८ वर्षमाथिका ७० प्रतिशतले लगाए कोरोनाको पूर्ण खोप

२० माघ, काठमाडौं । नेपालमा १८ वर्षमाथिका ७० प्रतिशत नागरिकले कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार लक्षित जनसंख्या (१८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूह) को ७०.७ प्रतिशत नागरिकले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका हुन् ।

Congratulations Nepal🇳🇵for reaching another crucial milestone. 7⃣0⃣ % of the adult population ( > 18 years) have now received a full COVID-19 vaccine course. (1/2) pic.twitter.com/ocRiojA2Wz

— WHO Nepal (@WHONepal) February 3, 2022