सबैभन्दा छिटो चार्ज हुने विद्युतीय कारको ब्याट्री बनाएको चिनियाँ कम्पनीको दाबी

काठमाडौं । विद्युतीय कारको विश्व बजारमा चिनियाँ कम्पनीहरुले एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गरिरहँदा सबैभन्दा तीव्र गतिमा चार्ज हुने विद्युतीय गाडीको ब्याट्री निर्माणमा पनि चीनले नै बाजी मारेको छ ।

चिनियाँ कार निर्माता कम्पनी जीकरले हालसम्मकै तीव्र गतिमा चार्ज हुने विद्युतीय गाडीको ब्याट्री निर्माण गर्न सफल भएको छ ।

जीकरका अनुसार उसले उत्पादन गरेको विद्युतीय कारको ब्याट्री अति तीव्र चार्जिङ स्टेशनको प्रयोग गरेर जम्मा साढे १० मिनेटमै १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न सकिन्छ ।

जबकि एलन मस्कको टेस्लाले भने आफ्नो मोडेल ३ कार १५ मिनेटसम्म चार्ज गरेपछि १७५ माइल गुडाउन सकिने बताउँछ । यो भनेको उक्त कारको कूल माइलेजको आधाभन्दा पनि कम हो । यस अर्थमा टेस्लाको मोडेल थ्री कार पूरा चार्ज हुन आधा घण्टाभन्दा पनि धेरै समय लाग्दछ ।

जीकरको २०२५ ००७ सेडान कार कम्पनीको नयाँ ब्याट्री सहितको पहिलो कार हुनेछ । यो कार आगामी हप्तादेखि बजारमा आउने बताइएको छ ।

Thanks to the optimized materials and upgraded technology, #Zeekr ’s upgraded EV batteries support 5.5C ultra-fast charging that allows vehicles to charge from 10% to 80% in just 10.5 minutes, removing users’ range anxiety. pic.twitter.com/Ibxz8YZT6D

— ZEEKR (@ZEEKRGlobal) August 13, 2024