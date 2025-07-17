+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ह्वात्तै नाफा बढाएको कुमारी बैंकले लाभांश दिन नसक्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १३:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४५९ गुणा वृद्धि गरी २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।
  • बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ भएकाले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भएको छ।
  • निष्क्रिय कर्जा बढेर कुल कर्जाको ६.४२ प्रतिशत पुगेको र खुद ब्याज आम्दानी ६.९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

२२ साउन, काठमाडौं । कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको खुद नाफा ४५९ गुणा बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष बैंकले २ अर्ब ११ करोड खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्ष २०८०/८१  को सोही अवधिमा यस्तो नाफा ४६ लाख रुपैयाँ थियो ।

नाफा उच्च दरले बढे पनि बैंकले सेयरधनीलाई भने लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भएको छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा अझै २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।

नोक्सानी व्यवस्थापनवापत छुट्याउनुपर्ने रकम घटेसँगै नाफामा प्रभाव देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थापन रकम छुट्याएकोमा अहिले यो रकम २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छ ।

बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने जम्मा ६.९५ प्रतिशत बढेको छ । खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्ष १० अर्ब ८ करोड रहेकोमा गत वर्ष ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ ।

बैंकको निष्क्रिय कर्जा भने बढेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश ५.९६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६.४२ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाका आधारमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ७ पैसा छ ।

बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४२ रुपैयाँ छ, हाल बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २१६ रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।

कुमारी बैंक लिमिटेड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हाइलाइफको ‘प्रिमियम बासमती चामल बजारमा, १ देखि २० किलोसम्म पाउन सकिने

हाइलाइफको ‘प्रिमियम बासमती चामल बजारमा, १ देखि २० किलोसम्म पाउन सकिने
मसोट खोलामा डाइभर्सन, लमही–घोराही सडक सञ्चालनमा 

मसोट खोलामा डाइभर्सन, लमही–घोराही सडक सञ्चालनमा 
फिटनेस परीक्षणमा नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू (तस्वीर)

फिटनेस परीक्षणमा नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू (तस्वीर)
नीति अभावले कञ्चनपुरमा करोडौँको काठ वनमै कुहिँदै

नीति अभावले कञ्चनपुरमा करोडौँको काठ वनमै कुहिँदै
‘आचार्य’ छायांकन भदौ ५ देखि, ‘वर्ल्ड क्लास’ एक्सन फिल्म हुन्छ : निखिल

‘आचार्य’ छायांकन भदौ ५ देखि, ‘वर्ल्ड क्लास’ एक्सन फिल्म हुन्छ : निखिल
प्रिज्मा एडभर्टाइजिङले सिंगापुरमा जित्यो ‘ब्रान्डलरेट बेस्ट ब्रान्ड्स अवार्ड २०२५’

प्रिज्मा एडभर्टाइजिङले सिंगापुरमा जित्यो ‘ब्रान्डलरेट बेस्ट ब्रान्ड्स अवार्ड २०२५’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित