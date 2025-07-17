ह्वात्तै नाफा बढाएको कुमारी बैंकले लाभांश दिन नसक्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४५९ गुणा वृद्धि गरी २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।
- बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ भएकाले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भएको छ।
- निष्क्रिय कर्जा बढेर कुल कर्जाको ६.४२ प्रतिशत पुगेको र खुद ब्याज आम्दानी ६.९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
२२ साउन, काठमाडौं । कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको खुद नाफा ४५९ गुणा बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष बैंकले २ अर्ब ११ करोड खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिमा यस्तो नाफा ४६ लाख रुपैयाँ थियो ।
नाफा उच्च दरले बढे पनि बैंकले सेयरधनीलाई भने लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भएको छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा अझै २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।
नोक्सानी व्यवस्थापनवापत छुट्याउनुपर्ने रकम घटेसँगै नाफामा प्रभाव देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थापन रकम छुट्याएकोमा अहिले यो रकम २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छ ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने जम्मा ६.९५ प्रतिशत बढेको छ । खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्ष १० अर्ब ८ करोड रहेकोमा गत वर्ष ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ ।
बैंकको निष्क्रिय कर्जा भने बढेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश ५.९६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६.४२ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाका आधारमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ७ पैसा छ ।
बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४२ रुपैयाँ छ, हाल बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २१६ रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।
