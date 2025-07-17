विद्यालय शिक्षा विधेयक : शिक्षकको बढुवामा तीन व्यवस्था प्रस्ताव

२२ साउन, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको बढुवा तीन प्रकारबाट गर्नेगरी प्रस्ताव भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा परामर्श उपसमितिले सहमतिको आधारमा तयार गरेको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छ ।
जसमा शिक्षकको बढुवाबारे तीन वटा व्यवस्था प्रस्तुत गरिएको छ ।
शिक्षकको बढुवा अन्तर्गत समावेश भएको आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको सट्टा तीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
यी हुन परामर्श उपसमितिले तयार पारेको व्यवस्थासम्बन्धी तीन व्यवस्था :
१. आन्तरिक प्रतियोगिता
२. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन
३. कार्यक्षमताको मूल्यांकन
