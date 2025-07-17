१० दलको संयुक्त विज्ञप्ति : दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने निर्वाचन आयोगको प्रवृत्ति अस्वीकार्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- १० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्म विपरीत रहेको बताएका छन्।
- संघीय कानुन दुरुपयोग गर्दै निर्वाचन आयोगले प्रत्यायोजित विधायनको नाममा छुट्टै कानुन मस्यौदा गरेर संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको १० दलको ठहर छ।
- नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत १० दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कार्यविधिप्रति असन्तुष्टि राखेका छन्।
२२ साउन, काठमाडौं । १० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिप्रति चासो राख्दै कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्म विपरीत रहेको बताएका छन् ।
संघीय कानुन दुरुपयोग गर्दै प्रत्यायोजित विधायनको नाममा छुट्टै ऐनजस्तै कानुन मस्यौदा गरेर निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्ने गरेको १० दलको ठहर छ । दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति साथ कार्यविधि आएकाले अस्वीकार गर्ने विज्ञप्ति मार्फत ती दलले जनाएका छन् ।
‘राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने’ व्यवस्थामा प्रस्तावित विषयले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नेसम्मको खतरा उत्पन्न हुने दश दलको निचोड छ ।
कार्यविधिप्रति असन्तुष्टि राख्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने दलहरूमा प्रतिपक्ष र सरकारलाई समर्थन गरेका साना दल समेत छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, र आम जनता पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर असन्तुष्टि राखेका हुन् ।
हेर्नुहोस् संयुक्त विज्ञप्ति :
