+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डीएभी बिजनेस स्कुल कर्पोरेट फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न

प्रतियोगितामा बैंकिङ, बीमा, ट्रेडिङ, आईटी, अटोमोबाइल र उत्पादन लगायत क्षेत्रबाट आएका ३२ कर्पोरेट टोलीले सहभागिता जनाएका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १८:२३

२२ साउन, काठमाडौं । ललितपुरस्थित डीएभी बिजनेस स्कुल र ह्युमन रिसोर्सेस सोसाइटी नेपालको संयुक्त आयोजनामा दोस्रो संस्करणको ‘डीएभी कर्पोरेट फुटसल प्रतियोगिता २०२५’ सम्पन्न भएको छ।

३० जुलाईदेखि २ अगस्टसम्म चलेको प्रतियोगिताले उद्योग, व्यवसाय र शैक्षिक क्षेत्रबीच मित्रता, समूहगत भावना, व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गरेको डीएभीले जनाएको छ ।

प्रतियोगितामा बैंकिङ, बीमा, ट्रेडिङ, आईटी, अटोमोबाइल र उत्पादन लगायत क्षेत्रबाट आएका ३२ कर्पोरेट टोलीले सहभागिता जनाएका थिए ।

प्रतियोगिता अघि टोलीका कप्तानहरू, प्रबन्धकहरू तथा प्रतिनिधिहरूले डीएभी बिजनेस स्कुलका एमबीए कार्यक्रम संयोजक राजेशकुमार चौधरी नेतृत्वको आयोजक समितिसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा ह्युमन रिसोर्सेस सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष टेकराज शर्माले उद्योग–शैक्षिक साझेदारीको महत्त्वबारे चर्चा गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान भरत खवासले स्वस्थ् मस्तिष्क र शरीरका लागि खेलकुदको भूमिकामाथि जोड दिए ।
डीएभी बिजनेस स्कुलका अध्यक्ष अनिल केडियाले खेलकुदलाई व्यावसायिक एकता र दृढताको माध्यमका रूपमा औपचारिक रूपमा प्रतियोगिता उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रतियोगितामा ३२ लिग खेल तथा १५ नकआउट चरण पार गर्दै डिशहोम प्रालि र कोड हिमालय प्रालिबीच फाइनल खेल रोमाञ्चक रूपमा सम्पन्न भयो ।

उक्त खेलमा डिशहोम विजयी हुँदै १ लाख नगद, ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्न सफल भयो । उपविजेता बनेको कोड हिमालयले ५५ हजार, ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्‍यो ।

सहभागी सबै ३२ टोली, प्रायोजक तथा रेफ्रीलाई पनि प्रशंसापत्र प्रदान गरियो । प्रतियोगिताले सहभागीबीच व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार, समूहगत भावना तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ । सहभागीले आगामी संस्करणमा सहभागी हुन उत्सुकता व्यक्त गरे ।

डीएभी बिजनेस स्कुलले सम्पूर्ण सहभागी, अधिकारी, प्रायोजक, स्वयंसेवक तथा विशेषगरी मुख्य साझेदार ह्युमन रिसोर्सेस सोसाइटी नेपाल, सुजल डेरी प्रालि, सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि र मुसकप्रति आभार प्रकट गरेको छ ।

कर्पोरेट फुटसल डीएभी बिजनेस स्कुल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रहरीमा ८० करोडका सामान खरिदको टेन्डरमा सेटिङ, छानबिन समिति गठन

प्रहरीमा ८० करोडका सामान खरिदको टेन्डरमा सेटिङ, छानबिन समिति गठन
समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
आरआरए रनिङ सिल्ड क्रिकेट सोमबारदेखि

आरआरए रनिङ सिल्ड क्रिकेट सोमबारदेखि
अस्ट्रेलियामा हुने चार विश्व वरीयता तेक्वान्दो प्रतियोगितामा अशोक निर्णायक बस्ने

अस्ट्रेलियामा हुने चार विश्व वरीयता तेक्वान्दो प्रतियोगितामा अशोक निर्णायक बस्ने
जनमतका निलम्बित उपाध्यक्ष साह पार्टीबाटै निष्कासित

जनमतका निलम्बित उपाध्यक्ष साह पार्टीबाटै निष्कासित
एकाएक किन बढ्यो लिबर्टी इनर्जीको कारोबार ?

एकाएक किन बढ्यो लिबर्टी इनर्जीको कारोबार ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित