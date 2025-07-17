+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मिस प्लस टु इन्टरनेसनल’मा एकसाथ तीन विजेता घोषित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १९:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न ‘मिस प्लस टु इन्टरनेसनल’ प्रतियोगितामा कर्मा लामा, आकृति पोखरेल र मुस्कान कुँवर तीन विजेता घोषित भएका छन्।
  • मुस्कान कुँवरले ‘मिस प्लस टु नेपाल हेरिटेज’ र ‘पब्लिक च्वाइस’ दुवै उपाधि जितेकी छन्।
  • प्रतियोगिता कक्षा १२ का विद्यार्थीको प्रतिभा निखार्न युभा इभेन्ट्सले आयोजना गरेको हो।

काठमाडौं । ‘मिस प्लस टु इन्टरनेसनल’मा तीन विजेता छानिएका छन् । आयोजित प्रतियोगितामा ‘मिस प्लस टु नेपाल वर्ल्ड’, ‘मिस प्लस टु नेपाल ग्लोवल’ र ‘मिस प्लस टु नेपाल हेरिटेज’ गरेर एकसाथ तीन विजेता छानिएका हुन् ।

राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न प्रतियोगीतामा ‘मिस प्लस टु नेपाल वर्ल्ड’को ताज कर्मा लामाले जित्दा ‘मिस प्लस टु नेपाल ग्लोवल’ आकृति पोखरेल घोषित भइन् । प्रतियोगीतामा मुस्कान कुँवरले भने ‘मिस प्लस टु नेपाल हेरिटेज’को उपाधि जितिन् ।

सौन्दर्य, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व र प्रतिभाको आधारमा विजेता छानिएको प्रतियोगीतामा हेरिटेज विजेता मुस्कान कुँवरले ‘पब्लिक च्वाइस’को उपाधि प्राप्त गरिन् ।

सङ्गीता रौनियार, प्रिया मानन्धर, बीएवा बस्नेत, राम केसी, विशाल गुरुङ, अनिला श्रेष्ठ, मनिषा डंगोल लगायतका निर्णायक रहेको प्रतियोगिता युभा इभेन्ट्सले आयोजना गरेको थियो । कोरियोग्राफी रोजिन शाक्यले गरेका थिए ।

कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीको प्रतिभा निखार्दै उनीहरुको ब्यक्तित्व निखार्ने उदेश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो ।

यो प्रतियोगिताको अघिल्ला संस्करणमा पनि थुप्रै प्रतिभाशाली अनुहार उदाएका छन् । जसमा सुप्रिया हमाल ठकुरी, आँचल शर्मा, प्रवेशिका अधिकारी र शिक्षा राणा छन् । आँचलले सन् २०१५ मा उपाधि जितेकी थिइन् ।

मिस प्लस टु इन्टरनेसनल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘हरिबहादुरको जुत्ता’ को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक

‘हरिबहादुरको जुत्ता’ को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक
संक्रमणकालीन आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको रिट सर्वोच्चबाटै दरपीठ

संक्रमणकालीन आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको रिट सर्वोच्चबाटै दरपीठ
सीए दाहालको ‘द पर्पल बुक अफ ट्याक्स’ बजारमा

सीए दाहालको ‘द पर्पल बुक अफ ट्याक्स’ बजारमा
‘कमेडी च्याम्पियन’ सिजन ३ का विजेता सुनिललाई कार हस्तान्तरण

‘कमेडी च्याम्पियन’ सिजन ३ का विजेता सुनिललाई कार हस्तान्तरण
वसन्तपुरमा मनाइयो ३१औं विश्व आदिवासी दिवस (तस्वीरहरू)

वसन्तपुरमा मनाइयो ३१औं विश्व आदिवासी दिवस (तस्वीरहरू)
‘स्वमूल्यांकन कार्यविधि दलहरूलाई अंकुश लगाउनका लागि होइन’

‘स्वमूल्यांकन कार्यविधि दलहरूलाई अंकुश लगाउनका लागि होइन’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित