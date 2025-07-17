‘मिस प्लस टु इन्टरनेसनल’मा एकसाथ तीन विजेता घोषित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । ‘मिस प्लस टु इन्टरनेसनल’मा तीन विजेता छानिएका छन् । आयोजित प्रतियोगितामा ‘मिस प्लस टु नेपाल वर्ल्ड’, ‘मिस प्लस टु नेपाल ग्लोवल’ र ‘मिस प्लस टु नेपाल हेरिटेज’ गरेर एकसाथ तीन विजेता छानिएका हुन् ।
राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न प्रतियोगीतामा ‘मिस प्लस टु नेपाल वर्ल्ड’को ताज कर्मा लामाले जित्दा ‘मिस प्लस टु नेपाल ग्लोवल’ आकृति पोखरेल घोषित भइन् । प्रतियोगीतामा मुस्कान कुँवरले भने ‘मिस प्लस टु नेपाल हेरिटेज’को उपाधि जितिन् ।
सौन्दर्य, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व र प्रतिभाको आधारमा विजेता छानिएको प्रतियोगीतामा हेरिटेज विजेता मुस्कान कुँवरले ‘पब्लिक च्वाइस’को उपाधि प्राप्त गरिन् ।
सङ्गीता रौनियार, प्रिया मानन्धर, बीएवा बस्नेत, राम केसी, विशाल गुरुङ, अनिला श्रेष्ठ, मनिषा डंगोल लगायतका निर्णायक रहेको प्रतियोगिता युभा इभेन्ट्सले आयोजना गरेको थियो । कोरियोग्राफी रोजिन शाक्यले गरेका थिए ।
कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीको प्रतिभा निखार्दै उनीहरुको ब्यक्तित्व निखार्ने उदेश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो ।
यो प्रतियोगिताको अघिल्ला संस्करणमा पनि थुप्रै प्रतिभाशाली अनुहार उदाएका छन् । जसमा सुप्रिया हमाल ठकुरी, आँचल शर्मा, प्रवेशिका अधिकारी र शिक्षा राणा छन् । आँचलले सन् २०१५ मा उपाधि जितेकी थिइन् ।
