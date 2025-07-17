+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शैलुङ गाउँपालिकाको सेवा काठमाडौंबाटै

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि ‘सिंहदरबाको सेवा गाउँसम्म’ पुगेको भनेर प्रचार भयो तर दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले लगातार तेस्रो वर्ष ‘गाउँको सेवा सिंहदरबार’बाट पनि प्रवाह गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १७:१९
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट सेवा प्रवाह गर्दै शैलुङ गाउँपालिकाका कर्मचारी ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शिविर सन्चालन गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण सेवा दिएको छ।
  • गाउँपालिका अध्यक्ष रिमलबाबु श्रेष्ठले भने- कर्मचारीहरु खटाएर सात सय बढी व्यक्तिलाई सेवा दिएका छौं र अझै चार–पाँच दिन सेवा जारी रहनेछ।
  • शैलुङ गाउँपालिकाले काठमाडौंमा बसोबास गर्ने स्थायी बासिन्दालाई लक्षित गरी लगातार तेस्रो वर्ष सेवा प्रवाह गरेको छ।

२३ साउन, काठमाडौं । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले आफ्ना वडाका बासिन्दाको सुविधाका लागि काठमाडौंबाटै सेवा प्रवाह गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शिविर सन्चालन गरेर व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरणको सेवा दिएको हो ।

सुरूमा साउनको १८ गतेदेखि २३ गतेसम्म शिविर सन्चालन गरे पनि सेवाग्राहीको चाप अनुसार अझै चार दिनसम्म सेवा प्रवाह गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिमलबाबु श्रेष्ठले बताए ।

शैलुङको स्थायी ठेगाना भएका व्यक्तिहरु अधिकांश काठमाडौंमा बसोबास गर्ने र कामको व्यस्तता, अशक्तता लगायतका विभिन्न कारणले गाउँमा पुग्न गाह्रो हुने भएकाले उनीहरुको सुविधाका लागि काठमाडौंमै अस्थायी शिविर सन्चालन गरेर सेवा प्रवाह गरेको गाउँपालिकाको वडानम्बर ३ का अध्यक्ष बीरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पालिकाले १, ३, ६, ७ र ८ नम्बर वडाका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गरेको हो ।

वडानम्बर १ का २००, वडा नम्बर ३ का १२०, वडा नम्बर ६ का १००, वडा नम्बर ७ का १०० र वडा नम्बर ८ का २५० जनाले सेवा लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सेवा प्रवाहका लागि १६ जना कर्मचारी खटाइएको थियो ।

‘१६ जना कर्मचारीहरु खटाएर सात सय बढी व्यक्तिलाई सेवा दिएका छौं,’ तामाङले भने, ‘अझै ३०–४० जना जतिको काम बाँकी भएकाले चार–पाँच दिनसम्म सेवा जारी रहन्छ ।’

आजसम्म भृकुटीमण्डपबाट सेवा प्रवाह गरे पनि अब व्यक्तिको घर–घरमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार यसरी काठमाडौंमा बसोबास गर्नेहरुलाई लक्षित गरी सेवा प्रवाह गरेको यो लगातार तेस्रो वर्ष हो । यसबाट नागरिकहरु खुसी भएको पाएको उनले बताए ।

‘कतिपय औषधि उपचार गरिरहनुपर्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई गाडी चढेर गाउँ आउजाउ गर्न गाह्रो हुने भएकाले काठमाडौंमै पुगेर सेवा दिन थाल्यौं,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘जनताको सेवा गर्ने हाम्रो यो तरिका धेरैले मन पराउनु भएको छ ।’

काठमाडौं शैलुङ गाउँपालिका सरकारी सेवा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौँमा जथाभावी चुरोट तान्नुहुन्छ ? ५०० तिनुपर्ला

काठमाडौँमा जथाभावी चुरोट तान्नुहुन्छ ? ५०० तिनुपर्ला
काठमाडौंमा मालिकबाटै मारिए भारतीय कामदार

काठमाडौंमा मालिकबाटै मारिए भारतीय कामदार
काठमाडौं उपत्यकासहित अधिकांश स्थानमा वर्षा, मधेशमा हल्का मात्र पानी पर्‍यो

काठमाडौं उपत्यकासहित अधिकांश स्थानमा वर्षा, मधेशमा हल्का मात्र पानी पर्‍यो
काठमाडौं र ललितपुरमा नगद, गहना र मोबाइल चोरी

काठमाडौं र ललितपुरमा नगद, गहना र मोबाइल चोरी
काठमाडौं महानगरको नगर सभा सुरु, बजेट सार्वजनिक हुँदै (लाइभ)

काठमाडौं महानगरको नगर सभा सुरु, बजेट सार्वजनिक हुँदै (लाइभ)
काठमाडौंको बौद्धमा आगलागी, एक जनाको मृत्यु

काठमाडौंको बौद्धमा आगलागी, एक जनाको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित