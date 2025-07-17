शैलुङ गाउँपालिकाको सेवा काठमाडौंबाटै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शिविर सन्चालन गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण सेवा दिएको छ।
- गाउँपालिका अध्यक्ष रिमलबाबु श्रेष्ठले भने- कर्मचारीहरु खटाएर सात सय बढी व्यक्तिलाई सेवा दिएका छौं र अझै चार–पाँच दिन सेवा जारी रहनेछ।
- शैलुङ गाउँपालिकाले काठमाडौंमा बसोबास गर्ने स्थायी बासिन्दालाई लक्षित गरी लगातार तेस्रो वर्ष सेवा प्रवाह गरेको छ।
२३ साउन, काठमाडौं । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले आफ्ना वडाका बासिन्दाको सुविधाका लागि काठमाडौंबाटै सेवा प्रवाह गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शिविर सन्चालन गरेर व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरणको सेवा दिएको हो ।
सुरूमा साउनको १८ गतेदेखि २३ गतेसम्म शिविर सन्चालन गरे पनि सेवाग्राहीको चाप अनुसार अझै चार दिनसम्म सेवा प्रवाह गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिमलबाबु श्रेष्ठले बताए ।
शैलुङको स्थायी ठेगाना भएका व्यक्तिहरु अधिकांश काठमाडौंमा बसोबास गर्ने र कामको व्यस्तता, अशक्तता लगायतका विभिन्न कारणले गाउँमा पुग्न गाह्रो हुने भएकाले उनीहरुको सुविधाका लागि काठमाडौंमै अस्थायी शिविर सन्चालन गरेर सेवा प्रवाह गरेको गाउँपालिकाको वडानम्बर ३ का अध्यक्ष बीरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पालिकाले १, ३, ६, ७ र ८ नम्बर वडाका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गरेको हो ।
वडानम्बर १ का २००, वडा नम्बर ३ का १२०, वडा नम्बर ६ का १००, वडा नम्बर ७ का १०० र वडा नम्बर ८ का २५० जनाले सेवा लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सेवा प्रवाहका लागि १६ जना कर्मचारी खटाइएको थियो ।
‘१६ जना कर्मचारीहरु खटाएर सात सय बढी व्यक्तिलाई सेवा दिएका छौं,’ तामाङले भने, ‘अझै ३०–४० जना जतिको काम बाँकी भएकाले चार–पाँच दिनसम्म सेवा जारी रहन्छ ।’
आजसम्म भृकुटीमण्डपबाट सेवा प्रवाह गरे पनि अब व्यक्तिको घर–घरमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार यसरी काठमाडौंमा बसोबास गर्नेहरुलाई लक्षित गरी सेवा प्रवाह गरेको यो लगातार तेस्रो वर्ष हो । यसबाट नागरिकहरु खुसी भएको पाएको उनले बताए ।
‘कतिपय औषधि उपचार गरिरहनुपर्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई गाडी चढेर गाउँ आउजाउ गर्न गाह्रो हुने भएकाले काठमाडौंमै पुगेर सेवा दिन थाल्यौं,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘जनताको सेवा गर्ने हाम्रो यो तरिका धेरैले मन पराउनु भएको छ ।’
