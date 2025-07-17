+
रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले के-के गर्‍यो निर्णय ?

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै जारी राखिएको अभियानलाई देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

२०८२ साउन २३ गते १९:०८
फाइल तस्वीर

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै जारी राखिएको अभियानलाई देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेको छ।
  • बैठकले इश्रामुल्ला मियाँलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको र रिक्त विभाग प्रमुखहरू तोकेको साथै मधेश प्रदेश समितिमा दुई सहमहामन्त्री नियुक्त गरेको छ।

२३ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै जारी राखिएको अभियानलाई देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेको छ । संगठन निर्माणका हरेक गतिविधि हस्ताक्षर अभियान मार्फत प्रभावकारी बनाउने प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी गराए ।

बैठकले इश्रामुल्ला मियाँलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपाका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य मियाँले हज कमिटीको अध्यक्ष हुनका लागि केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

बैठकले रिक्त रहेका विभागका प्रमुख समेत तोकेको छ । श्रम तथा उपभोक्ता हित विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी श्यामबाबु गौतमले पाएका छन् भने यही विभागको उपप्रमुखमा ललित श्रेष्ठलाई मनोनीत गरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समीक्षा विभागको प्रमुख गोकुल सापकोटा तोकिएका छन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकले मधेश प्रदेश समितिमा दुई जना सहमहामन्त्री नियुक्त गरेको छ । बाराका गणेश धिमाल र सिरहाका पुनम शाहलाई सहमहामन्त्री बनाइएको छ ।

पार्टीले सम्पादन गर्नुपर्ने विभिन्न रणनीतिक कार्य सम्पादन गर्नका लागि रणनीतिक समूहहरू गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । पार्टीको संगठन वडा, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म सशक्त बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

संगठनको आवश्यक सबलीकरणका लागि केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा केन्द्रीय विभागका  सदस्यलाई जिल्ला जिल्लामा परिचालन गरिने रास्वपाले जनाएको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक रास्वपा
