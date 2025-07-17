२८ कात्तिक, काठमाडौं । शनिबारका लागि तय भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारका लागि सरेको छ ।
पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार शनिबार दिउँसो २ बजे डाकिएको बैठक सोमबार दिउँसो २ बजे बस्ने छ ।
पार्टीको आगामी महाधिवेशनको मितिमा सहमति खोज्न आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि बैठक सारिएको हो ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि वा निर्वाचनपछि महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्र मत विभाजित छ ।
