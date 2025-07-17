+
रास्वपाले रुपन्देही–३ मा उम्मेदवार हुन आवेदन दिएकाहरुसँग छलफल गर्दै

२०८२ साउन २५ गते १२:२५

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनका लागि ९ उम्मेदवारसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
  • आइतबार दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म छलफल हुनेछ र सहमहामन्त्री बीपीनकुमार आचार्य सहभागी हुनेछन्।
  • कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी र लुम्बिनी सभापति देवराज पाठक पनि छलफलमा सहभागी हुने जानकारी प्रवक्ता मनिष झाले दिएका छन्।

२५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रुपन्देही–३ को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन इच्छुक भई आवदेन दिएका ९ जनासँग छलफल गर्ने भएको छ ।

१७ कात्तिकमा हुने उपनिर्वाचनका लागि शुलभ खरेल, पार्थिवेन्द्र उपाध्याय, डा. लेखजंग थापा,ज्ञानु पौडेल, जीतबहादुुर गुप्ता, कुशुम महर्जन, रचना क्षेत्री, पुनमकुमारी अग्रवाल र मधुप्रसाद अर्यालले आवेदन दिएका थिए ।

आवेदन ९ जनासँग आइतबार (आज) दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ५ बजेस छलफल राखिएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी गराए । छलफलमा सहमहामन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज बीपीनकुमार आचार्यले गर्ने कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी र लुम्बिनी सभापति देवराज पाठक सहभागी हुनेछन् ।

रास्वपा
