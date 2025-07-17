+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इजरायलको आक्रमणबाट गाजामा मारिए पत्रकार, इजरायली सेनाले भन्यो हमासको नेता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २६ गते ८:४०

२६ साउन, काठमाडौं । इजरायली सेनाले आइतबार गाजामा गरेको हवाई आक्रमणमा पत्रकारको भेषमा रहेका एक हमास नेताको हत्या गरेको दाबी गरेको छ । तर, अधिकारकर्मीहरूले भने उनी युद्धग्रस्त क्षेत्र गाजामा अग्रपंक्तिबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका अलजजिराका पत्रकार भएको बताएका छन् ।

इजरायलले गाजा सिटीको पूर्वी भागमा पर्ने शिफा अस्पताल नजिकैको टेन्टमा आइतबार आक्रमण गरेको थियो । सो आक्रमणमा अल जजिराका चार पत्रकार र एक सहायक सहित पाँच जना मारिएका थिए । अस्पतालका एक अधिकारीका अनुसार सो आक्रमणमा अन्य दुई जनाको पनि मृत्यु भएको थियो ।

मारिनेमध्येका २८ वर्षीय अनस अल शरिफलाई इजरायलले ‘पत्रकारको भेषमा काम गरिरहेको हमासको नेता’ भनेको हो ।

इजरायली सेनाले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा अल शरिफ हमास सेलको प्रमुख भएको उल्लेख छ । उनी इजरायली नागरिक र इजरायली सैनिकहरूमाथि रकेट आक्रमण बढाउन जिम्मेवार रहेको आरोप लगाइएको छ ।

पत्रकार संघ तथा अलजजिराले भने इजरायली आक्रमणबाट पत्रकारहरु मारिएको भन्दै घटनाको निन्दा गरेका छन् । अलजजिराका अनुसार अन्य मृतक पत्रकारहरूमा मोहम्मद कुरेकेह, इब्राहिम जाहेर र मोहम्मद नुफल थिए ।

पत्रकारहरूको अधिकारका लागि काम गर्ने समूह र संयुक्त राष्ट्रसंघका एक विज्ञले यसअघि नै अल शरिफको जीवन गाजाबाट गरिरहेको रिपोर्टिङका कारण जोखिममा रहेको बताएका थिए ।

जुलाईमा नै ‘कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स’ (सीपीजे) ले पनि अल शरिफको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको थियो । उसले शरिफसहितका पत्रकार मारिएको घटनाको निन्दा गरेको छ । इजरायलले उनलाई हमासको नेता भएको आरोप लगाए पनि त्यो आरोप पुष्टि नहुने उसको भनाइ छ ।

‘विश्वसनीय प्रमाणबिना पत्रकारहरूलाई लडाकु भनेर लेबल लगाउने इजरायलको बानीले यसको उद्देश्य र प्रेस स्वतन्त्रप्रतिको सम्मानबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ,’ मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिकाका लागि सीपीजेकी निर्देशक साराह कुदाहले भनेकी छन् ।

शरिफले अन्तिम समयमा छाडेको सन्देश

अलजजिराले जनाएअनुसार अल शरिफले मृत्यु भएमा प्रकाशित गर्न भनेर सोसल मिडियामा एउटा सन्देश छोडेका थिए, जसमा लेखिएको थियो, ‘…मैले कहिल्यै सत्य कुरालाई जस्तो छ त्यसरी नै, कुनै तोडमोड वा विकृति बिना, प्रस्तुत गर्न संकोच गरिनँ र ईश्वरले मौन बस्नेहरूलाई साक्षी राखून् भन्ने आशा गरेँ ।’

पाँच लाखभन्दा बढी फलोअर भएको एक्स (पहिले ट्विटर) खातामा अल शरिफले मृत्यु हुनु केही मिनेटअघि मात्रै गाजा सिटीमा दुई घण्टाभन्दा बढी समयदेखि तीव्र बमबारी भइरहेको लेखेका थिए ।

अलजजिराले उनलाई ‘गाजाका सबैभन्दा साहसी पत्रकारमध्ये एक’ भन्दै इजरायली आक्रमणको निन्दा गरेको छ । ‘अनस अल शरिफ र उनका सहकर्मीहरू गाजाको दु:खद यथार्थलाई संसारसम्म पुर्‍याउने आवाजहरू मध्येका थिए,’ अलजजिराले भनेको छ । उसले इजरायलको आक्रमणलाई ‘गाजा कब्जाको तयारीका बीचमा आवाजहरू चुप गराउने प्रयास’ भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

गाजालाई सञ्चालन गर्ने हमासले यो हत्या सम्भावित इजरायली आक्रमणको सुरुवातको संकेत हुन सक्ने बताएको छ । ‘पत्रकारहरूको हत्या र बाँकीलाई धम्की दिनु भनेको गाजा सिटीमा कब्जाधारीले योजना बनाइरहेको ठूलो अपराधको तयारी हो,’ हमासले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गाजामा हमासका गढहरू ध्वस्त पार्ने नयाँ आक्रमण सुरु गर्ने बताएका छन्, जहाँ २२ महिनादेखिको युद्धपछि भोकमरी संकट गहिरिँदै गएको छ ।

हमासद्वारा सञ्चालित गाजा सरकारी सञ्चार कार्यालयका अनुसार ७ अक्टोबर २०२३ मा युद्ध सुरु भएयता २३७ जना पत्रकार मारिएका छन् । ‘कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स’ (सीपीजे) का अनुसार गाजा संघर्षमा कम्तीमा १८६ जना पत्रकारको मृत्यु भइसकेको छ ।

इजरायल पत्रकार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विपिनको खोजीका लागि इजरायल जान विमानस्थल पुगे आमा र बहिनी

विपिनको खोजीका लागि इजरायल जान विमानस्थल पुगे आमा र बहिनी
गाजा नियन्त्रण गर्ने इजरायली निर्णय गलत : बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मर

गाजा नियन्त्रण गर्ने इजरायली निर्णय गलत : बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मर
गाजाको देर अल–बलाहमा इजरायलद्वारा स्थल र हवाई आक्रमण

गाजाको देर अल–बलाहमा इजरायलद्वारा स्थल र हवाई आक्रमण
इजरायलले गाजामा हानेका बममा युरोपेली मिसाइल समूहका पार्टपूर्जा, मारिइरहेछन् बालबालिका

इजरायलले गाजामा हानेका बममा युरोपेली मिसाइल समूहका पार्टपूर्जा, मारिइरहेछन् बालबालिका
राष्ट्रसंघले भन्यो : गाजामा मानवीय सहयता लिनेक्रममा सयौं मारिए

राष्ट्रसंघले भन्यो : गाजामा मानवीय सहयता लिनेक्रममा सयौं मारिए
पाकिस्तानपछि इजरायलले गर्‍यो ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन

पाकिस्तानपछि इजरायलले गर्‍यो ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित