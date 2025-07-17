काठमाडौंमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

२७ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१७ पुरानो ढल्कुमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
करेन्ट लागेर मृत्यु हुनेमा ६२ वर्षीय दिलकुमार पुजारी छन् । गएराति करेन्ट लागेर उनको मृत्यु भएको हो ।
पूरानो ढल्कुस्थित इन्द्रायणी मन्दिर नजिकै रहेको बिजुलीको पोलबाट करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए ।
उपचारका लागि वीर अस्वताल लगिएको अस्पतालमै उनको मृत्यु भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4