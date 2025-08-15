+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कलामा प्रेम र यौन 

जापानी कलाकार सुजुकी हरुनोबुको लभर्स वाकिङ इन द स्नो (१७६० तिर) सुरुमा प्रेममय लाग्छ, तर माथिका सुख्खा हाँगाले अनिष्टको संकेत गर्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३१ गते ८:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कलामा प्रेम र वासना प्राचीन कालदेखि चित्रण हुँदै आएको छ, जस्तै ११ हजार वर्ष पुरानो एइन साख्री लभर्स मूर्ति।
  • मध्यकालीन भारतका हिन्दू मन्दिरहरूमा मिथुन मूर्तिहरूले प्रेमको स्थायित्व र क्षणभङ्गुरता दुवै देखाएका छन्।
  • रेम्ब्रान्टको द ज्युइश ब्राइडमा प्रेम कथालाई लुकेर हेर्ने दृष्टिले चित्रण गरिएको छ, जसले दर्शकलाई कथामा हाम्रो स्थानबारे सोच्न बाध्य पार्छ।

प्रेम जटिल छ । कला पनि जटिल छ । र, जब यी दुई एकसाथ आउँछन्- परिणाम कहिलेकाहीँ अचम्मको हुन्छ ।

चाहे ढुङ्गे युगको अँगालो मारिरहेको जोडीको मुर्ति होस् या गुस्ताभ क्लिम्टको सुनौलो चित्र द किस (१९०७–०८), रेम्ब्रान्टको द ज्युइश ब्राइड (१६६५–६९) होस् या अगस्ट रोडिनको मार्बल मूर्ति द किस (१९०१–०४), कला इतिहासमा प्रेम र वासना सँगसँगै आइरहेका छन् ।

रोमान्स चित्रण गरिएको सबैभन्दा पुरानो मध्ये एक हो, एइन साख्री लभर्स । यो करिब ११ हजार वर्ष पुरानो पत्थरको सानो मूर्ति हो । जुन सन् १९३३ मा बेथलेहेम नजिकको गुफामा फेला परेको थियो । यसमा दुई आकृतिहरू यति नजिक छन् कि तिनीहरूको लिङ्ग छुट्याउन सकिँदैन । एक कोणबाट हेर्दा उनीहरू एकअर्कामा विलीन भएको देखिन्छ । तर अर्को कोणबाट यौनक्रिडामा मस्त जोडी देखिन्छ ।

त्यस्तै मध्यकालीन भारतका हिन्दू मन्दिरहरूमा मिथुन भनिने मूर्तिहरू सजाइन्थे । जसमा जोडीहरू प्रेमपूर्ण मुद्रामा देखाइन्थे । उत्तरपूर्व भारतको ओडिशाको १३औँ शताब्दीको प्रसिद्ध मूर्तिमा एक जोडी चुम्बन गर्न लागेको देखिन्छ ।

तर यसको अर्थ कहाँ बसेर दर्शकले हेरिरहेको छ भन्ने कुराले फरक पार्छ । जस्तोस् मन्दिर वरिपरि घुम्ने क्रममा कहिले जोडी चुम्बन गरिरहेको देखिन्छ त कहिले मात्र चुम्बन गर्न लागेको । यसरी प्रेमको स्थायित्व र क्षणभङ्गुरता दुवैलाई यो मूर्तिले समेटेको छ ।

रेम्ब्रान्टको द ज्युइश ब्राइडमा बाइबलका पात्रहरू इसहाक र रेबेकालाई देखाइएको छ । उक्त कथाअनुसार इसहाकले अरू पुरुषहरूबाट बचाउन रेबेकालाई बहिनी भनेर चिनाउँछन् । अन्य कलाकारहरूले बनाएको यस चित्रको संस्करणमा जासुसी गर्ने राजा देखिन्थे, तर रेम्ब्रान्टले उनलाई हटाए । यसले दर्शकलाई नै लुकेर हेर्ने भूमिकामा राख्छ, जसले हामीलाई उक्त कथामा हाम्रो स्थानबारे सोच्न बाध्य पार्छ।

कतिपय कलाकारहरूले प्रेमलाई हास्यसहित चित्रण पनि गरेका छन् । एन्टोइन वाट्टुको ला सरप्राइज (१७१८) मा एक सङ्गीतकारले खराब संगीत बजाएर प्रेमी जोडीलाई बाधा पुर्‍याउने कोसिस गर्छ । यतिसम्म कि कुकुर पनि असन्तुष्ट देखिन्छ ।

जापानी कलाकार सुजुकी हरुनोबुको लभर्स वाकिङ इन द स्नो (१७६० तिर) सुरुमा प्रेममय लाग्छ, तर माथिका सुख्खा हाँगाले अनिष्टको संकेत गर्छ । मार्क चागलको बर्थडे (१९१५) मा एउटा जोडी मस्त प्रेममा रमाइरहेका छन् । तर टेबलमा राखिएको छुराले खतराको आभास दिन्छ ।

कलामा समलिङ्गी प्रेम पनि उहिल्यैदेखि बनाउन थालिएको पाइन्छ । सिमियन सोलोमनको साफो एण्ड एरिन्ना इन अ गार्डेन एट माइटिलीन (१८६४) मा दुई महिला अँगालो मारिरहेका छन् । तर छेउमा कालो चरी छ । जो समाजको अस्वीकृतिको बिम्ब हो ।

त्यस्तै क्लिम्टको द किसमा आवेगमा आएर एकअर्कालाई बलपूर्वक समातेर चुम्बन गरिरहेको जोडी देखिन्छ । रेने माग्रेटको द लवर्स (१९२८) मा अनुहारमा कपडा ओढेर चुम्बन गरिरहेको देखिन्छ ।

यसका साथै सन् २००३ मा बेलायतकी मूर्तिकार कोर्नेलिया पार्करले रोडिनको द किस मूर्तिलाई एक माइल डोरीले बेरेर प्रदर्शनीमा राखिन् । त्यसबाट उनले सम्बन्धहरू कहिलेकाहीँ गाँठागुँठी र जटिल हुन्छन् भनेर देखाउन खोजेकी थिइन् ।

यसरी कलामा प्रेम वर्षौं समयदेखि आइरहेको छ । तर यी दुवै रहस्यमय छन् । कहिल्यै सरल हुँदैनन् । पूरै बुझाउन वा नियन्त्रण गर्न पनि सकिँदैन ।

सप्ताहान्त
कलामा प्रेम र यौन 

कलामा प्रेम र यौन 
शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?

शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?
नसीरुद्दीन शाह : सिनेमा, समाज र राजनीति

नसीरुद्दीन शाह : सिनेमा, समाज र राजनीति
भाइचारा बुझाउने यी सात फिल्म

भाइचारा बुझाउने यी सात फिल्म
वासना र विभेद

वासना र विभेद
माओको पार्थिव शरीर हेर्ने त्यो व्यग्रता

माओको पार्थिव शरीर हेर्ने त्यो व्यग्रता
अलास्का घुम्दाका यादहरू

अलास्का घुम्दाका यादहरू
फूलको तर्क 

फूलको तर्क 
चिसोदेखि डराउने मान्छेको शरीर हिउँमा गाड्दै हुनुहुन्छ ?

चिसोदेखि डराउने मान्छेको शरीर हिउँमा गाड्दै हुनुहुन्छ ?
च्यापिंदै-बाङ्गिंदै-झुण्डिंदै : आहा राजधानीको सार्वजनिक यातायात !

च्यापिंदै-बाङ्गिंदै-झुण्डिंदै : आहा राजधानीको सार्वजनिक यातायात !
‘खुशीको गाउँ’ भुटानबाट लखेटिएकाको व्यथा, संघर्षपूर्ण कथा

‘खुशीको गाउँ’ भुटानबाट लखेटिएकाको व्यथा, संघर्षपूर्ण कथा
मध्यरातमा भाले बासेपछि 

मध्यरातमा भाले बासेपछि 
द किस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाईँदै   

आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाईँदै   
शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?

शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?
युक्रेनबारे ट्रम्प-पुटिन वार्ता : प्रगतिउन्मुख, ठोस सम्झौता बिना अन्त्य

युक्रेनबारे ट्रम्प-पुटिन वार्ता : प्रगतिउन्मुख, ठोस सम्झौता बिना अन्त्य
टप एन्ड टी-२० सिरिज : नेपाल र बंगलादेश ‘ए’ भिड्दै

टप एन्ड टी-२० सिरिज : नेपाल र बंगलादेश ‘ए’ भिड्दै
यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर   

यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर   
प्रिमियर लिगको नयाँ सिजनमा लिभरपुलको विजयी सुरुवात

प्रिमियर लिगको नयाँ सिजनमा लिभरपुलको विजयी सुरुवात

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित