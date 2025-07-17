१२ वर्षपछि मध्यपुरमा निकालियो नग:देश भैरव जात्रा (तस्वीरहरू)

३० साउन, काठमाडौं। मध्यपुर थिमिमा १२ वर्षपछि निकालिएको नग:देश भैरवको जात्रा आज सकिएको छ ।
गत सोमबारदेखि सुरु भएको जात्रा बिहीबार राति नग:देश परिक्रमापछि सम्पन्न भएको नगदेश तान्त्रिक भैरवको भैरव गुरू कृष्णभक्त घाँजुले बताए ।
उनका अनुसार तान्त्रिक तथा नेवार परम्परामा आधारित सांस्कृतिक नाँचमा ज्यापुंगचा, न्हापा भैल, लिपा भैल, न्हापा दागिं, लिपा दागिं गरी पाँच देवगणले विशेष प्रकारको नाच प्रस्तुत गरिन्छ ।
उनले भने, ‘वर्षा र सहकाल, रोगव्याधिबाट बच्न-बचाउन तथा प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपदमा बच्न यो नाच प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ।’
नेवार समुदायले बजाउने धाँ बाजा, भुस्या बाजा, च्वाङ्वागालगायतका बाजाको तालमा भैरवलगायत देवगणहरुले नाच प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ।
उनका अनुसार परापूर्वकालमा काठमाडौं उपत्यका नागहरुुको देश भएको र त्यतिबेलादेखि नेवारहरुको बसोबास रहँदै आएको छ ।
हेर्नुहोस् तस्वीरहरू :
